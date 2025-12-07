Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 23 al 29 de noviembre 2025.

La semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2025 tuvo un punto de quiebre claro para WWE: no fue una semana extensa en cantidad de grandes momentos, pero sí decisiva en calidad de actuaciones. Tres nombres, desde escenarios distintos, lograron algo en común: salir de la semana con la sensación de haber cambiado su estatus.

Los protagonistas de la semana en WWE 30 de noviembre al 6 de diciembre 2025

1- Kendal Grey

El momento que marcó la conversación de la semana llegó desde NXT Deadline, con Kendal Grey protagonizando el esfuerzo más completo y simbólico de todos. El Iron Challenge no se gana por un destello, se gana por resistencia mental, lectura del caos y capacidad de adaptarse, y Kendal entendió el reto desde el primer minuto. Supo cuándo acelerar, cuándo sobrevivir y cuándo capitalizar errores ajenos. Cada punto sumado se sintió trabajado, cada minuto contó. Al final, su victoria no fue solo un resultado: fue una presentación en sociedad. Kendal Grey salió del Iron Challenge convertida en una competidora legítima, no como promesa, sino como realidad inmediata dentro de la división femenina.

2- Gunther

Gunther volvió a mostrarse como la medida de dureza real dentro de WWE. Sus combates fueron una demostración de control absoluto, sin prisa y sin concesiones. Cada golpe tuvo intención, cada movimiento redujo las opciones del rival. Gunther no lucha contra un oponente, lucha contra su resistencia, y cuando esta se acaba, el combate termina. No hubo sensación de remontada posible ni de sorpresa: lo suyo fue una afirmación fría de jerarquía y el ring volvió a sentirse como su terreno natural.

Cody Rhodes volvió a sostener el relato principal del roster estelar, su rivalidad con Drew McIntyre sigue subiendo de nivel y escalando en intensidad. Pese a tener una lucha las confrontaciones físicas con el escoces le dan un lugar en esta lita por encima de otros luchadores que obtuvieron victorias menos significativas. La rivalidad los conducirá inevitablemente a un combate con el campeonato en juego tarde o temprano.

Combate de la semana

Iron Challenge femenil – NXT Deadline (6 de diciembre 2025)

Por todo el contexto y la exigencia, el combate de la semana fue el Iron Challenge ganado por Kendal Grey. No solo por la duración o el formato, sino porque fue el combate que exigió más capas de narrativa, más toma de decisiones y más resistencia total. Fue la lucha que dejó claro que el futuro de WWE no se construye solo con nombres establecidos, sino con actuaciones que resisten la presión del momento.