Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 28 de diciembre 2025 al 3 de enero 2026.

La semana del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026 en WWE estuvo marcada por consolidaciones y giros clave de cara al nuevo año. Giulia fue la gran protagonista al conquistar el Campeonato Femenil de los Estados Unidos, imponiendo carácter y técnica para reafirmarse como una pieza central de la división. Austin Theory, por su parte, dio un paso decisivo en su carrera al integrarse a The Vision, abandonando la incertidumbre para abrazar una identidad más ambiciosa y peligrosa. Finalmente, Carmelo Hayes ratificó su estatus al retener el Campeonato de los Estados Unidos, dejando claro que su reinado no es circunstancial

Los protagonistas de la semana en WWE 28 de diciembre 2025 al 3 de enero 2026

La semana arrancó con una sensación de oportunidad para Giulia, quien había perdido el Campeonato Femenil de los Estados Unidos meses antes frente a Chelsea Green. El 2 de enero de 2026, en un episodio de WWE SmackDown cargado de expectativas por el regreso al formato de tres horas, Giulia regresó al centro del cuadrilátero para reclamar lo que sintió que nunca debió perder.

Si la coronación de Giulia respondió a una lucha por el legado personal, Austin Theory vivió una narrativa de transformación y pertenencia a largo de la misma semana. Después de un periodo de ausencia relativa y de sentir que su carrera se había estancado, Theory reapareció formalmente como miembro de The Vision durante el episodio de WWE Raw del 29 de diciembre de 2025. Ese segmento no solo consolidó su regreso a la acción principal, sino que definió un nuevo rumbo para su personaje: ya no era el luchador que construía su perfil a base de logros individuales del pasado.

Entrando en 2026 como Campeón de los Estados Unidos, Carmelo Hayes no solo consolidó su estatus dentro de SmackDown sino que también elevó su perfil competitivo: en una defensa posterior confirmó su retención ante un retador de experiencia como Johnny Gargano, utilizando nuevamente su repertorio de movimientos para demostrar que su reinado no era circunstancial sino legítimo.

Combate de la semana

Carmelo Hayes (c) vs. Jhonny Gargano – Campeonato de Estados Unidos – SmackDown 2 de enero 2026

La defensa del Campeonato de los Estados Unidos de Carmelo Hayes, un enfrentamiento que combinó ritmo alto, ejecución limpia y fuerte carga narrativa. Hayes sostuvo el peso del título con seguridad, neutralizando la ofensiva de su rival y mostrando madurez competitiva en los momentos clave. El cierre, con Nothing But Net ejecutado de forma precisa tras una secuencia intensa, consolidó el combate como el más completo del periodo y reafirmó a Hayes como campeón legítimo y figura en ascenso dentro de WWE.