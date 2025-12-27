Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 21 al 27 de diciembre 2025.

La semana del 21 al 27 de diciembre de 2025 dejó actuaciones decisivas en WWE, con luchadores que no solo ganaron combates, sino que marcaron el ritmo narrativo en Raw, SmackDown y NXT en pleno cierre de año.

Los protagonistas de la semana en WWE 21 al 27 de diciembre 2025

Carmelo Hayes fue el gran nombre de la semana al conquistar el Campeonato de Estados Unidos, un logro que no solo le dio su primer título individual en el roster principal, sino que también confirmó su transición definitiva de fenómeno de NXT a figura establecida en SmackDown. Su victoria combinó confianza, agresividad y una ejecución impecable en los momentos clave, proyectándolo como un campeón con identidad propia y ambición clara.

Chelsea Green volvió a demostrar por qué su presencia es fundamental en la división femenina, defendiendo su campeonato con inteligencia, experiencia y control del ritmo del combate. Más allá del resultado, su actuación reflejó liderazgo y credibilidad, funcionando como referencia para el talento joven y como una campeona que eleva el nivel competitivo de la marca.

Je’Von Evans continuó su ascenso meteórico al sumar una victoria que reforzó su estatus como una de las revelaciones del año. Su estilo explosivo, velocidad constante y capacidad para conectar con el público lo han convertido en un activo narrativo importante, mostrando que puede destacar incluso en semanas cargadas de estrellas consolidadas.

Combate de la semana

Carmelo Hayes vs. Ilja Dragunov – Campeonato de Estados Unidos – SmackDown 26 de diciembre 2025

Fue una lucha intensa, física y cargada de dramatismo, donde Dragunov llevó el combate a un terreno de resistencia brutal y Hayes respondió con explosividad, precisión y temple en los momentos decisivos. La narrativa de superación, los intercambios duros y el cierre contundente elevaron el encuentro por encima del resto de la cartelera semanal. Además, el resultado tuvo peso histórico, marcando la consagración definitiva de Hayes como campeón y figura del roster principal.