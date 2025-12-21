Los protagonistas de la semana en WWE 14 de al 20 de diciembre 2025

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre World Wrestling Entertainment (WWE), del 14 al 20 de diciembre 2025.

La semana del 14 al 20 de diciembre de 2025 dejó en WWE una selección clara de actuaciones individuales que sobresalieron no por discursos ni contexto externo, sino por lo ocurrido estrictamente dentro del ring. Entre RAW, SmackDown y NXT, algunos luchadores lograron destacar por la forma en que construyeron sus combates, sostuvieron el ritmo de sus segmentos y aportaron credibilidad competitiva a sus marcas.

Los protagonistas de la semana en WWE 14 al 20 de diciembre 2025

El 16 de diciembre en NXT fue la noche en que Thea Hail escribió uno de los finales más comentados de la semana al capturar el Campeonato Norteamericano Femenino de NXT ante Blake Monroe. La victoria, que vino con un final controversial y sorpresivo, colocó a Hail en el foco de la marca y marcó un momento decisivo dentro del show, dando pie a tensiones futuras y colocándola como figura relevante para el 2026 en la división femenina

Leon Slater salió de esa semana como una figura en ascenso real dentro de NXT, construyendo su victoria desde la inteligencia y el ritmo más que desde la fuerza bruta. En el Fatal 4-Way supo elegir sus momentos, entrando cuando el desgaste ya pesaba en sus rivales y manteniendo siempre la claridad en sus transiciones. Su cierre fue preciso y oportuno, dejando la sensación de un luchador que entiende el tempo del combate y que aprovechó la noche para posicionarse, sin excesos, como un contendiente legítimo al título.

En la edición del 15 de diciembre en RAW, Maxxine Dupri fue una de las figuras que más sólido rendimiento ofreció en el ring. En su defensa del campeonato femenino Intercontinental, derrotó a Ivy Nile con una llave de sumisión (ankle lock), mostrando una mezcla convincente de astucia y potencia que, lejos de ser un triunfo menor, consolidó su título con autoridad y carácter ofensivo. Su actuación se destacó por ser activa, dominante y técnica, algo poco habitual en luchas del medio card femenino

Combate de la semana

Fatal 4-Way – Joe Hendry vs. Leon Slater vs. Dion Lennox vs. Myles Borne – NXT 16 de diciembre 2025

El mejor combate de la semana del 14 al 20 de diciembre de 2025 en WWE se dio en NXT, en el Fatal 4-Way que definió al retador número uno al Campeonato de NXT. La lucha tuvo un ritmo constante desde el inicio, con transiciones limpias y dominio repartido que evitó tiempos muertos. Cada participante aportó ofensiva clara, combinando choques físicos con momentos de velocidad, hasta llegar a un cierre intenso y bien construido que le dio sentido al resultado. Fue un combate que se sintió competitivo, importante dentro del show y superior en ejecución a lo visto en RAW y SmackDown esa semana.