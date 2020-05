Bienvenidos nuevamente a esta sección en donde pretendo analizar los que a mi juicio fueron los luchadores mas destacados de la semana en Impact Wrestling. Unsa semana estupenda para Impact que celebra 18 años de existencia.

Los protagonistas de la semana en Impact Wrestling — 19 al 26 de mayo 2020

Esta semana en el episodio de Impact se produjo un anuncio en el cual AXS TV emitirá un segundo programa como extra de cada episodio semanal: 'IMPACT in 60', a modo de celebración de los 18 años de la empresa. En ese programa se recorrerá la historia de la empresa a través de los años.

Estos son los protagonistas de la semana en Impact Wrestling tras el episodio del día de ayer martes 26 de mayo 2020:

3- Ace Austin

Ace Austin se midió con Hernández en un combate para avanzar a la final para competir por una oportunidad por el Campeonato Mundial Impact en poder de Tessa Blanchard. Pese a la diferente de estatura y peso el ágil gladiador supo debilitar a su contrincante para agenciarse una importante victoria y avanzar a la lucha por la oportunidad titular. Esto demuestra que no siempre la fuerza supera a la agilidad y habilidad.

2- Trey Miguel

En la segunda lucha para avanzar a la final por una oportunidad titular Trey Miguel se beneficio de la ayuda de Sami Callihan para vencer a Michael Elgin. La rivalidad entre Callihan y Elgin sigue caliente y esta semana toco el turno a Callihan de vengarse de Elgin. Ahora Miguel se vera con Ace Austin la semana próxima.

1- The North

The North pusieron el campeonato de parejas Impact en juego contra The Deaners, en la granja de estos últimos. En dicha lucha se podía usar todo lo que encontraran a su paso y pese a que The Deaners estaban en su terreno los campeones supieron como soltear la situación para retener el campeonato.

¿Quiénes fueron para ustedes los más destacados de la semana? dejen sus opiniones en la caja de comentarios.