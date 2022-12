Bienvenidos nuevamente a esta sección en donde pretendo analizar los que a mi juicio fueron los luchadores mas destacados de la semana en Impact Wrestling. Como de costumbre la empresa nos trajo un buen episodio.

Los protagonistas de la semana

IMPACT! Wrestling se adentró en la construcción de su próximo gran PPV para iniciar el año 2023. Prueba de ello fue la confrontación entre Jordynne Grace y Mickie James.

3- Steve Maclin

Steve Maclin se ha posicionado como uno de los principales rudos de la empresa, situándose dentro de las principales historia del año. Tras salir de WWE, Maclin ha encontrado donde desarrollar todo su potencial y exhibir su talento.

Esta semana mostró su rudeza cuando sabedor de que en mano a mano no podría superar a Frankie Kazarian lo doblego a base de silletazos, situación ante la cual al arbitro no le quedó otra opcion que descalificarlo.

2- Bully Ray

Luego de 8 años de ausencia, Bully Ray ha regresado a IMPACT! Wrestling, y de inmediato se posiciono como contendiente a la máxima presea de la empresa en poder de Josh Alexander.

Un rudo de siete suelas, Ray se fue ganando la confianza de Alexander para luego mostrar sus colores al traicionar al «walking weapon» y revelar sus verdaderas intenciones. En el mas reciente show Bully Ray escenificó un episodio de rudeza extrema al castigar a Rich Swann tanto dentro como fuera de ring, utilizando todo tipo de objetos que encontró a su paso.

Tal grande fue la paliza que tuvieron que Tommy Dreamer y el vicepresidente ejecutivo Scott D’ Amore tuvieron acudir en ayuda de Swann. Tanta era la furia de Ray que Amore se enfrentó físicamente a Ray, pero este opto por retirarse pues ya el mensaje a Josh Alexander había sido enviado.

1- Mickie James

Después de una serie de reveses Mickie James acudió al ring y anunció que haría un «ultimo rodeo». Una serie de luchas en las cuales si perdía abandonaría la lucha libre profesional para siempre. El anuncio supuso que el fin de la carrera de «Hardcore Country» se acerca a su final.

Desde el anuncio varias luchadoras del elenco han tratado de ser la que retire a James de los encordados. Misión que no han podido llevar a efecto, pues la veterana ha sabido sobrevivir a tales intentos. Giselle Shaw, Mia Yim, Chelsea Green y Taylor Wilde, no pudieron hacer que James cuelgue las botas. Pero en el evento Hard to Kill del 13 de enero 2023, se ve las caras ante la campeona Jordynne Grace en una lucha por el campeonato en donde si no sale bien librada sera el Last Rodeo de James.