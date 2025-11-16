Los protagonistas de la semana en AEW del 9 al 15 de noviembre 2025

'Hangman" Adam Page

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), (del 9 al 15 de noviembre 2025).

Entre violencia histórica, defensas cruciales y un Dynamite que quedará en la memoria colectiva, AEW dejó una semana cargada de momentos que mueven el tablero rumbo a Full Gear. Tres nombres —dos en individual y uno en representación del hito femenino— fueron los que verdaderamente marcaron la agenda del 9 al 15 de noviembre.

Los protagonistas de la semana en AEW del 9 al 15 de noviembre 2025

1- «Hangman» Adam Page

AEW Collision 25 octubre 2025 "Hangman" Adam Page

Adam Page arrancó la semana como objetivo y la cerró como un campeón que se niega a caer. Su defensa en Last Man Standing ante Powerhouse Hobbs fue un choque brutal, lleno de dramatismo, que consolidó su imagen como monarca resistente y estratégico. El cierre —aguantando castigo extremo y rematando con precisión quirúrgica— puso a Hangman al frente de todas las conversaciones.

2- Mercedes Moné

Mercedes Moné Campeona TBS

El primer Blood & Guts femenino fue histórico por sí solo, pero dentro del caos, hubo una figura que salió fortalecida: Mercedes Moné.

A diferencia de Toni Storm, que pese a su entrega terminó sufriendo la derrota, Mercedes se mantuvo como el eje emocional y técnico de su equipo. Su liderazgo dentro de la jaula, su ofensiva en los momentos más críticos y su capacidad de elevar la intensidad del combate la convirtieron en la luchadora más destacada de la semana en AEW.

3- Kyle Fletcher

En Collision, Fletcher volvió a demostrar que su reinado como Campeón TNT no es accidental. Su defensa ante Scorpio Sky fue limpia, contundente y con un ritmo que mantuvo al público envuelto de principio a fin. Fletcher controló los tiempos, dominó los intercambios clave y cerró con autoridad, reafirmándose como uno de los campeones jóvenes más sólidos de la compañía.

Combate de la Semana

Hangman Page vs. Powerhouse Hobbs – Last Man Standing — AEW Dynamite

Un duelo violento, emocional y decisivo. No solo fue el combate más completo de la semana: fue el tipo de lucha que define reinados y cambia percepciones. Ritmo, drama, spots arriesgados y un campeón negado a caer. AEW encontró aquí su joya semanal.

