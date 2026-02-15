Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 8 al 14 de febrero 2026.

La noche de AEW Grand Slam Australia en la Qudos Bank Arena de Sídney fue un evento de altos quilates y batallas con consecuencias. Dentro del festín competitivo, tres figuras protagonizaron momentos clave que no solo definieron la gala… sino también el rumbo inmediato de AEW.

Los protagonistas de la semana en AEW del 8 al 14 de febrero 2026

MJF fue el protagonista absoluto del evento. Encabezando la cartelera con la defensa del Campeonato Mundial AEW, MJF enfrentó a Brody King en un combate intenso y calculado, donde el campeón usó su arsenal de psicología, golpes estratégicos y veteranía para retener su cetro sin que éste cambiara de manos. Su desempeño no solo sumó una defensa más a su reinado, sino que lo reforzó como campeón dominante y calculador, dejando claro que va a enfrentar a todo el elenco que se atreva a desafiarlo.

Hangman Adam Page fue la otra figura de la noche con impacto narrativo más allá del resultado estadístico. En un combate de eliminatoria para aspirar al Campeonato Mundial, Hangman superó a Andrade El Ídolo y aseguró la contienda titular para AEW Revolution. La forma en que Page impuso su estilo un equilibrio de fuerza y precisión lo posicionó como el próximo gran rival de MJF, con una victoria que lo coloca en el centro de la historia rumbo a marzo.

La noche no fue solo del campeonato mundial. Kyle Fletcher tuvo una actuación destacada al defender con éxito el Campeonato TNT en un Ladder Match contra Mark Briscoe. Fletcher llevó el combate al límite físico, utilizando la escalera no solo como herramienta, sino como parte integral del ritmo. El resultado fue una defensa sólida y visualmente impactante, coronada por su escalada final para retener el título.

Combate de la semana

Kyle Fletcher (c) vs. Mark Briscoe — Lucha de escaleras por el Campeonato TNT – AEW Grand Slam Australia 14 de febrero de 2026

Este enfrentamiento se llevó los elogios del público y la crítica por su ritmo vertiginoso, momentos arriesgados y construcción dramática constante. En un evento repleto de combates con historia, la lucha por el Campeonato TNT se destacó por varios motivos. En varias crónicas y comentarios de fans, este combate fue considerado el que “se robo el show” de la noche, el que mejor combinó acción, ritmo y respuesta del público.