Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 4 al 10 de enero 2026.

La primera semana completa de enero de 2026 dejó en evidencia que AEW inicia el año apoyándose en luchadores capaces de sostener tanto la exigencia competitiva como el desarrollo narrativo de sus historias. Entre victorias clave, defensas titulares y actuaciones dominantes, tres nombres se erigieron como los grandes protagonistas del periodo, marcando el rumbo del producto y elevando el nivel del espectáculo semana a semana.

Los protagonistas de la semana en AEW del 4 al 10 de enero 2026

Adam Page volvió a mostrarse como el corazón competitivo de AEW, ofreciendo una actuación cargada de intensidad emocional y determinación. Su combate reflejó a un luchador que pelea tanto contra su rival como contra su propio pasado, combinando fuerza bruta con ráfagas de agresividad controlada. Page salió fortalecido, proyectándose nuevamente como un contendiente creíble en la escena principal y recordando por qué sigue siendo una de las piezas narrativas más importantes de la empresa.

Reafirmó su condición de amenaza absoluta con una presentación dominante y calculadora. Su lucha estuvo marcada por el control, la frialdad y una violencia precisa que desgastó a su oponente desde el inicio. Strickland no solo ganó, sino que impuso respeto, dejando claro que cada semana se mueve con intención clara hacia los puestos más altos de la cartelera, consolidando su aura de luchador implacable.

Mark Briscoe cerró la semana como uno de los nombres más destacados al retener con éxito el Campeonato TNT en un combate de alto desgaste físico. Fiel a su estilo aguerrido, Briscoe resistió castigos severos y respondió con ofensiva directa, intensidad y orgullo competitivo. Su retención no solo reforzó el valor del título, sino que también confirmó a Briscoe como un campeón creíble, capaz de representar el espíritu luchador y resiliente que AEW busca proyectar en su campeonato televisivo.

Combate de la semana

Mark Briscoe (c) vs. Hechicero — Campeonato TNT– AEW Collision 10 de enero 2026

El enfrentamiento entre Mark Briscoe y su retador por el Campeonato TNT se posicionó como el combate más destacado de la semana en AEW. Fue una lucha intensa, física y sin concesiones, donde el ritmo nunca decayó y cada intercambio transmitió urgencia y desgaste real. Briscoe defendió el título con orgullo y resistencia, soportando castigos severos antes de imponerse con su ofensiva directa, logrando una retención que no solo validó su reinado, sino que también elevó el prestigio del Campeonato TNT como uno de los focos centrales del show semanal.