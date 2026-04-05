Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 29 de marzo al 4 de abril 2026.

La semana del 29 de marzo al 4 de abril de 2026 en AEW se desarrolló con una mezcla precisa de acción en el ring y momentos de alto impacto narrativo. En AEW Dynamite, el producto encontró equilibrio entre espectáculo puro —con combates como el de Will Ospreay frente a PAC— y momentos clave fuera del ring, como el regreso de Chris Jericho. A esto se sumó el crecimiento constante de figuras como Willow Nightingale, consolidando una cartelera variada y en evolución.

Los Protagonistas de la semana en AEW del 29 de marzo al 4 de abril 2026

Su combate fue una exhibición de ritmo alto, transiciones limpias y ejecución impecable. Cada secuencia elevaba la intensidad, cada movimiento tenía lógica dentro del flujo del combate. No fue solo espectacularidad: fue control absoluto del tempo. La victoria lo mantiene como uno de los luchadores más completos del mundo actualmente. Cuando Ospreay lucha, AEW juega en otra velocidad.

En su combate, combinó potencia física con una energía contagiosa que transformó la lucha en una experiencia emocional. Su ofensiva fue directa, contundente y efectiva, pero lo que realmente marcó la diferencia fue su conexión con la audiencia. Cada comeback fue celebrado, cada impacto sentido. Y cuando llegó el final, la victoria se sintió merecida. Willow Nightingale no es solo una luchadora en ascenso… es una figura que ya se siente imprescindible en la división.

El regreso de Chris Jericho no fue un simple momento nostálgico. Fue una declaración. Su presencia alteró el ambiente, reactivó historias y dejó claro que sigue siendo un jugador clave dentro de AEW. No necesitó luchar para impactar. Le bastó con aparecer, con hablar, con recordar quién es. Jericho no vuelve para acompañar… vuelve para influir.

Combate de la semana

Will Ospreay vs. PAC – AEW Dynamite – 1 de abril 2026

Desde el primer contacto, la lucha se planteó como un duelo de élite. No hubo dominio claro en los compases iniciales, sino un intercambio constante donde ambos midieron velocidad, precisión y resistencia. PAC apostó por la agresividad y el castigo directo; Ospreay, por la fluidez y la creatividad. PAC encontró sus momentos al llevar la lucha a un terreno más físico, cortando el impulso de Ospreay y castigando sin pausa. Pero cada intento de control era respondido con una explosión ofensiva que devolvía la balanza al centro.

El nivel in-ring volvió a ser el gran diferenciador —con Ospreay y PAC marcando el estándar— mientras que nombres como Willow Nightingale afianzan su lugar como piezas fundamentales a mediano plazo. Y con el regreso de Chris Jericho, el panorama gana una nueva capa de relevancia. En conjunto, fue una semana donde AEW no solo entretuvo, dejó claro que su identidad sigue intacta: lucha de alto nivel con consecuencias reales.