Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 26 de octubre al 1 de noviembre 2025.

Los protagonistas de la semana en AEW del 26 de octubre al 1 de noviembre 2025

Samoa Joe volvió a mostrar por qué sigue siendo uno de los nombres más respetados en la división estelar. Su semana culminó en el episodio especial “Fright Night Dynamite” del 29 de octubre, donde participó en un combate a cuatro bandas junto a Bobby Lashley, Ricochet y HOOK, con la oportunidad de convertirse en el retador número uno al campeonato mundial de AEW.

Lo que hace a Samoa Joe tan relevante esta semana no es sólo su victoria, sino el peso narrativo de la misma: AEW coloca en sus manos la llave para el campeonato más importante de la empresa, dándole protagonismo absoluto y estableciendo la narrativa para los próximos eventos.

Aunque no estuvo en la lucha titular, Orange Cassidy brilló en la semana por su participación en un combate de alto espectáculo: junto a Darby Allin, se enfrentó a los Death Riders (Wheeler Yuta y Daniel Garcia) en un Tornado Tag “Trick or Treat” durante el especial de Dynamite.

La victoria de Cassidy y Allin reforzó su posición en la división de parejas y preparó nuevas historias de rivalidad con los Death Riders. Esta semana, Orange Cassidy demostró que incluso fuera de la contienda titular, puede ser un punto focal de entretenimiento y narrativa.

Bobby Lashley también fue protagonista de la semana, compartiendo ring con Samoa Joe, Ricochet y HOOK en el combate por ser contendiente al título mundial. Su rol fue clave: con su presencia dominante y su físico imponente, Lashley marcó momentos de control absoluto, ejecutando movimientos como spinebusters y spears que mantuvieron a todos los espectadores al borde de sus asientos.

Aunque no logró la victoria, su participación consolidó su estatus como uno de los contendientes más serios de la división principal. AEW utiliza a Lashley como un pilar para la credibilidad en la lucha estelar: su poder y su amenaza latente hacen que cualquier combate por el título tenga un nivel extra de tensión, incluso cuando no gana.

combate de la semana

Samoa Joe vs. Bobby Lashley vs. Ricochet vs. HOOK en Fright Night Dynamite

Este combate no solo tuvo relevancia narrativa —definió al retador número uno para el campeonato mundial—, sino que también mostró una combinación perfecta de estilos: la fuerza bruta de Joe y Lashley, la agilidad de Ricochet y la juventud prometedora de HOOK. Cada rivalidad interna, cada intento de victoria y cada contragolpe construyeron un clímax perfecto, culminando con Samoa Joe imponiéndose con su sumisión final.

El impacto de este combate no se limita al resultado: elevó la tensión de la división estelar masculina, adelantó historias de próximos PPV y consolidó a Samoa Joe como la figura a seguir en AEW durante las próximas semanas.