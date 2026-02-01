Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 25 al 31 de enero 2026.
- AEW DYNAMITE 28 de enero 2026 | Swerve Strickland vs. Andrade.
- AEW COLLISION 31 de enero 2026 | Mark Briscoe vs. Tommaso Ciampa.
La última semana de enero en AEW fue una demostración clara de profundidad y jerarquía luchística. Sin necesidad de grandes giros argumentales, la empresa se sostuvo sobre el rendimiento puro: combates físicos, identidad bien definida y luchadores que entendieron que cada aparición debía dejar huella. Fue una semana donde la narrativa se contó golpe a golpe, y donde veteranos, élite técnica y violencia controlada convivieron para elevar el estándar competitivo del producto.
Los protagonistas de la semana en AEW del 25 al 31 de enero 2026
1- Tommaso Ciampa
Tommaso Ciampa convirtió cada minuto en el ring en una advertencia. Su semana no se construyó desde el espectáculo, sino desde la brutalidad controlada y el castigo sistemático. Ciampa luchó con ese estilo áspero que no busca aplausos, sino respeto, desgastando a su rival hasta quebrarlo física y mentalmente. Cada golpe fue una afirmación de identidad: en AEW no vino a adaptarse, vino a imponer su ley. Fue una actuación seca, intensa y sin concesiones, propia de un luchador que entiende que la credibilidad se gana a base de dolor.
2- Kenny Omega
Kenny Omega volvió a demostrar por qué sigue siendo el punto de referencia de AEW. Su actuación esta semana combinó ritmo, narrativa y una ejecución técnica impecable. Omega no necesita dominar todo el combate para ser la figura central; le basta con aparecer, subir la velocidad y cambiar la dinámica por completo. Cada secuencia elevó la lucha, cada transición tuvo sentido y cada gesto conectó con la historia. Kenny luchó como alguien que sabe que el foco siempre vuelve a él, porque cuando Omega está sano y presente, el nivel sube automáticamente.
3- Andrade El Ídolo
Andrade El Ídolo firmó una semana sólida, marcada por control, técnica y una agresividad refinada. Su lucha fue una mezcla perfecta de inteligencia y contundencia, castigando con método y cerrando espacios con frialdad absoluta. Andrade no desperdicia movimientos: cada acción tiene propósito, cada castigo prepara el final. Su desempeño recordó por qué es uno de los luchadores más completos del roster, capaz de adaptarse a cualquier estilo sin perder identidad. Fue una semana donde Andrade reafirmó que la excelencia también puede ser silenciosa.
Combate de la semana
Tommaso Ciampa vs. Mark Briscoe — Campeonato TNT AEW Collision | 31 de enero de 2026
El combate fue una guerra de desgaste desde la primera campanada. Mark Briscoe impuso intensidad caótica, castigando con golpes abiertos y velocidad impredecible, mientras Tommaso Ciampa respondió con frialdad absoluta, enfocándose en desarmar al campeón pieza por pieza. Cada intercambio elevó la violencia y la tensión, con Briscoe resistiendo a base de corazón y Ciampa cerrando espacios con precisión quirúrgica. La recta final fue brutal: Briscoe sobrevivió a castigos directos y buscó el remate desde la desesperación, pero Ciampa leyó el momento, cortó el impulso y aplicó su castigo definitivo para inclinar la balanza.