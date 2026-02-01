Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 25 al 31 de enero 2026.

La última semana de enero en AEW fue una demostración clara de profundidad y jerarquía luchística. Sin necesidad de grandes giros argumentales, la empresa se sostuvo sobre el rendimiento puro: combates físicos, identidad bien definida y luchadores que entendieron que cada aparición debía dejar huella. Fue una semana donde la narrativa se contó golpe a golpe, y donde veteranos, élite técnica y violencia controlada convivieron para elevar el estándar competitivo del producto.

Los protagonistas de la semana en AEW del 25 al 31 de enero 2026

Tommaso Ciampa convirtió cada minuto en el ring en una advertencia. Su semana no se construyó desde el espectáculo, sino desde la brutalidad controlada y el castigo sistemático. Ciampa luchó con ese estilo áspero que no busca aplausos, sino respeto, desgastando a su rival hasta quebrarlo física y mentalmente. Cada golpe fue una afirmación de identidad: en AEW no vino a adaptarse, vino a imponer su ley. Fue una actuación seca, intensa y sin concesiones, propia de un luchador que entiende que la credibilidad se gana a base de dolor.

Kenny Omega volvió a demostrar por qué sigue siendo el punto de referencia de AEW. Su actuación esta semana combinó ritmo, narrativa y una ejecución técnica impecable. Omega no necesita dominar todo el combate para ser la figura central; le basta con aparecer, subir la velocidad y cambiar la dinámica por completo. Cada secuencia elevó la lucha, cada transición tuvo sentido y cada gesto conectó con la historia. Kenny luchó como alguien que sabe que el foco siempre vuelve a él, porque cuando Omega está sano y presente, el nivel sube automáticamente.

Andrade El Ídolo firmó una semana sólida, marcada por control, técnica y una agresividad refinada. Su lucha fue una mezcla perfecta de inteligencia y contundencia, castigando con método y cerrando espacios con frialdad absoluta. Andrade no desperdicia movimientos: cada acción tiene propósito, cada castigo prepara el final. Su desempeño recordó por qué es uno de los luchadores más completos del roster, capaz de adaptarse a cualquier estilo sin perder identidad. Fue una semana donde Andrade reafirmó que la excelencia también puede ser silenciosa.

Combate de la semana

Tommaso Ciampa vs. Mark Briscoe — Campeonato TNT AEW Collision | 31 de enero de 2026

El combate fue una guerra de desgaste desde la primera campanada. Mark Briscoe impuso intensidad caótica, castigando con golpes abiertos y velocidad impredecible, mientras Tommaso Ciampa respondió con frialdad absoluta, enfocándose en desarmar al campeón pieza por pieza. Cada intercambio elevó la violencia y la tensión, con Briscoe resistiendo a base de corazón y Ciampa cerrando espacios con precisión quirúrgica. La recta final fue brutal: Briscoe sobrevivió a castigos directos y buscó el remate desde la desesperación, pero Ciampa leyó el momento, cortó el impulso y aplicó su castigo definitivo para inclinar la balanza.