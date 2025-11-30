Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 23 al 29 de noviembre 2025.

La semana en AEW avanzó con la sensación de que todo estaba a punto de desbordarse. La resaca de Full Gear seguía latiendo, los luchadores caminaban todavía con las marcas del fin de semana, y el arranque del Continental Classic añadió una capa de urgencia, como si todos hubieran entendido que era el momento de reclamar un lugar en la cima. En medio de ese torbellino, tres nombres emergieron con un peso distinto: algunos por su brutalidad, otros por su ascenso inesperado, otros por la autoridad silenciosa de quien simplemente hace que todo alrededor parezca más serio.

Los protagonistas de la semana en AEW del 23 al 29 de noviembre 2025

Kyle Fletcher apareció como el gran disruptor de la semana. Lo que hizo ante Kazuchika Okada no fue una victoria: fue un terremoto. Nadie lo vio venir. El público pasó de la sorpresa a la incredulidad, y de ahí a una ovación que se sintió como un reconocimiento histórico. Fletcher luchó con hambre, con un ritmo febril, como alguien que había esperado durante años una oportunidad así y que solo necesitaba un chance para colarse en la conversación grande. Y lo hizo. Cuando logró la cuenta de tres sobre un Okada, algo cambió no solo en su carrera, sino en la propia estructura del Continental Classic. Era la clase de victoria que no solo suma puntos, sino que cambia narrativas, reposiciona jerarquías y obliga a todos a prestarle atención. Fletcher dejó la arena sin fanfarria, casi incrédulo, pero con la certeza de que había cruzado un umbral del que ya no hay regreso.

Aunque el impacto de Claudio Castagnoli, fue más silencioso, más contenido, pero igual de poderoso. Su victoria sobre Orange Cassidy en el evento principal de Dynamite tuvo ese aire de seriedad que solo él sabe imprimir. Castagnoli lucha como alguien que domina cada músculo de su cuerpo, como un atleta que entiende el ring como un espacio donde la técnica es un lenguaje, y él lo habla con fluidez nativa. Esta semana se le vio sólido, preciso, fuerte, casi imperial en su postura. Y mientras sumaba puntos en el torneo, también daba la sensación de que carga un impulso transversal que no se limita a un solo combate. Verlo dominar a Cassidy fue como ver una afirmación: Castagnoli está exactamente donde quiere estar, y su avance en el Continental Classic parece inevitable.

Jon Moxley abrió la semana con la clase de combate que solo él puede ofrecer: violento, desgastante, lleno de momentos en que parecía pelear tanto contra su rival como contra un fuego interno que nunca se apaga. Frente a Máscara Dorada, Moxley no solo sobrevivió a la lluvia de riesgos y acrobacias del mexicano; también demostró que su capacidad de adaptación sigue intacta. Cayó, se levantó, absorbió golpes como si necesitara sentirlos y finalmente apretó ese D’Arce choke que lleva su sello de forma tan contundente que parecía inevitable desde el principio. En su caminar hacia el backstage, con la respiración pesada y los ojos encendidos, daba la sensación de que Moxley no simplemente ganó tres puntos, sino que recordó a todos que él sigue marcando la temperatura emocional de AEW. Es el termómetro del caos, el tono, la referencia.

Combate de la Semana

Continental Classic: Kyle Fletcher y Kazuchika Okada (AEW Dynamite 26 de noviembre 2025)

el combate que marcó el pulso general fue, sin discusión, el choque entre Kyle Fletcher y Kazuchika Okada. No solo por el resultado sorpresivo, sino por la manera en que ambos construyeron un duelo que creció minuto a minuto. Okada llegó como un campeón imponente, con esa presencia casi mítica que carga desde Japón, pero Fletcher lo arrancó del pedestal y lo obligó a moverse en un terreno incómodo. El intercambio final fue frenético, tenso, lleno de un dramatismo espontáneo. Cuando Fletcher levantó la mano, se sintió como un momento fundacional, un instante que dividirá este torneo entre todo lo que pasó antes de esa sorpresa… y todo lo que vendrá después.