Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 22 al 28 de marzo 2026.

La semana del 22 al 28 de marzo de 2026 en AEW estuvo marcada por una sensación clara: el rumbo hacia los próximos grandes eventos empezó a tomar forma, y varias figuras dieron un paso al frente para adueñarse del protagonismo.

Los Protagonistas de la semana en AEW del 22 al 28 de marzo 2026

Su victoria en Dynamite no fue solo un resultado más, fue una reafirmación de estatus. Omega volvió a lucir como ese competidor total que puede adaptarse a cualquier estilo, imponiéndose en un combate exigente y dejando claro que sigue siendo uno de los pilares de la empresa. Cada movimiento suyo transmitió control, experiencia y peligro.

“Speedball” ofreció una de las actuaciones más dinámicas de la semana, combinando velocidad, técnica y precisión en una victoria que lo sigue posicionando como uno de los talentos más emocionantes del roster. Cada patada, cada transición, fue ejecutada con una limpieza que capturó la atención del público.

Su victoria tuvo un tono dominante, casi intimidante. No solo ganó, sino que controló el ritmo del combate y dejó la sensación de que su presencia va en ascenso. Hay una identidad clara en su estilo, y esta semana la impuso sin discusión.

Combate de la semana

Kenny Omega vs Swerve Strickland – AEW Dynamite, 25 de marzo 2026

El enfrentamiento entre Kenny Omega y Swerve Strickland fue, sin discusión, el punto más alto de la semana en AEW.Desde el arranque, la lucha tuvo un ritmo de alto nivel, con ambos apostando por una mezcla de técnica, potencia y creatividad ofensiva. Swerve intentó cortar el ritmo con castigo dirigido y control del tempo, mientras Omega fue construyendo su ofensiva poco a poco, leyendo cada movimiento de su rival como solo él sabe hacerlo. La tensión aumentó especialmente en la recta final, cuando Strickland estuvo a centímetros de dar la sorpresa tras una secuencia explosiva que dejó a Omega al límite.