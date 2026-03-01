Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 22 al 28 de febrero 2026.

Del 22 al 28 de febrero de 2026, Dynamite y Collision ofrecieron combates que no solo entretuvieron, sino que redefinieron jerarquías. Hubo técnica, violencia calculada, orgullo en juego y una atmósfera eléctrica que recordó por qué AEW se ha consolidado como una de las promociones más intensas del panorama actual.

Los protagonistas de la semana en AEW del 22 al 28 de febrero 2026

La semana comenzó con el mundo de AEW centrado en Maxwell Jacob Friedman (MJF), cuyo reinado como Campeón Mundial de AEW se ha convertido en el principal eje narrativo del momento. Su carácter mezquino y provocador alcanzó un nuevo clímax el 28 de febrero cuando intentó chantajear literalmente a Tony Khan para revertir una estipulación antes de AEW Revolution. En respuesta, fue empujado hasta aceptar una defensa de título adicional contra Kevin Knight en AEW Dynamite, una lucha que se oficializó poco después.

En AEW Collision del sábado 28 de febrero, Andrade derrotó en batalla combativa a Tomohiro Ishii, un veterano reconocido por su potencia y resistencia. Esa victoria fue contundente por sí sola, pero lo que realmente electrificó al público fue lo que sucedió después: Andrade, celebrando con la multitud, se enfrentó cara a cara con Bandido. El intercambio subió de tono cuando Andrade rechazó el apretón de mano de Bandido escupiendo en su mano, un gesto que selló oficialmente su lucha para el próximo AEW Revolution.

Toni Storm emergió como la luchadora que realmente marcó tendencia. Además de asegurar una victoria sólida sobre Zayda Steel en Collision (28 feb.), Storm estuvo en el centro de uno de los segmentos más comentados de la semana cuando reveló la cabeza rapada de Wheeler Yuta tras un intercambio de palabras.

Combate de la semana

Andrade el Idolo vs. Tomohiro Ishii — AEW Collision 28 de febrero de 2026

La lucha fue una pelea muy trabajada entre fuerza y agilidad, con momentos destacados donde ambos hombres intercambiaron golpes intensos, secuencias fluidas y cerca de conteos que mantuvieron al público adherido a cada secuencia. El clímax llegó cuando Andrade conectó su ofensiva decisiva para llevarse la victoria por cuenta de tres.