Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 18 al 24 de enero 2026.

La semana del 18 al 24 de enero de 2026 en All Elite Wrestling dejó una sensación clara de definición y jerarquía. Entre defensas titulares decisivas, actuaciones individuales que consolidaron estatus estelar y combates marcados por la intensidad física, AEW vivió días en los que el rendimiento en el ring habló más alto que cualquier promo. Fue una semana donde campeones reafirmaron su legitimidad, contendientes dieron un paso firme hacia la cima y el público encontró en cada show una narrativa coherente de lucha, resistencia y ambición. En ese contexto, surgieron nombres y enfrentamientos que no solo brillaron por calidad, sino que marcaron el pulso competitivo de la empresa rumbo al cierre de enero.

Los protagonistas de la semana en AEW del 18 al 24 de enero 2026

Si la primera mitad de enero había sido una época de transición para AEW, la semana del 18 al 24 consolidó a Swerve Strickland como uno de los nombres imprescindibles en la escena. El miércoles 21, sobre el ring de Dynamite en Orlando, Swerve se enfrentó a Kevin Knight en un duelo que mezcló potencia y técnica pura. A medida que avanzaba el combate, Strickland impuso su autoridad, castigando a Knight con maniobras de gran impacto hasta conectar su House Call y el vertebreaker final para llevarse la victoria por cuenta de tres.

Para cuando AEW Collision llegó el sábado 24, pocos nombres resonaban tanto como el de “Hangman” Adam Page. Desde comienzos de semana, con la coronación de los Campeones Mundiales de Tríos el 17 de enero (evento que transicionó directamente hacia esta semana), Page había sido pieza central para Maximum Carnage y para los eventos televisados posteriores.

En el episodio del 24, Page volvió a demostrar que su relevancia está lejos de ser circunstancial. En un combate ante Katsuyori Shibata, mostró una mezcla de explosividad y veteranía: peleó con determinación, intercambió golpes de impacto y salió con la victoria sobre el veterano japonés.

En la narrativa de All Elite Wrestling, pocos arcos han sido tan significativos en las últimas semanas como el de Willow Nightingale con el AEW TBS Championship. Tras una victoria histórica en AEW Dynamite New Year’s Smash —donde recuperó el título que había perdido ante Mercedes Mone y se convirtió en la primera luchadora en lograrlo dos veces— Nightingale llegó a la semana del 18 al 24 de enero con un aura de determinación renovada.

La edición del 24 de enero del programa AEW Collision, grabado en Orlando, representó la primera gran prueba de fuego de su reinado. Su retadora fue Julia Hart, ex campeona TBS y rival de larga data con quien la historia parecía retomarse: más de 21 meses después de su último encuentro por este título, ambas mujeres se enfrentaron otra vez por el oro de la división intermedia femenina. Esta victoria no solo representa una defensa exitosa del título, sino un hito simbólico para Nightingale. Tras una búsqueda constante de relevancia en la división femenina.

Combate de la semana

“Hangman” Adam Page vs. Katsuyori Shibata – AEW Collision 24 de enero 2026

La batalla entre “Hangman” Adam Page y Katsuyori Shibata se erigió como el combate más intenso y significativo de la semana en AEW, disputado en la edición del 24 de enero de AEW Collision desde Orlando, Florida.

Adam Page vs. Katsuyori Shibata no solo fue la pelea más destacada de la semana, sino también la que dejó mayor impacto narrativo y deportivo en la programación televisiva de AEW, consolidándose como el combate de la semana del 18 al 24 de enero de 2026.