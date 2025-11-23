Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 16 al 22 de noviembre 2025.

La semana en AEW dejó claro que, incluso sin la sombra de un pago por evento encima, el pulso competitivo de la empresa sigue marcándose en la pantalla chica, donde cada aparición cuenta y cada victoria reordena el tablero. Fue una etapa cargada de mensajes, donde algunos nombres se impusieron no solo por ganar, sino por cómo lo hicieron, por la reacción del público y por el peso narrativo que dejaron detrás. Las historias se aceleraron, las posiciones cambiaron y las jerarquías se tensaron, recordándonos que en AEW nadie puede dormirse porque cualquier jueves puede redefinir un futuro campeonato. Entre músculo dominante, experiencia refinada y estrellato indiscutible, surgieron los tres protagonistas que dieron forma a la conversación, sostuvieron el ritmo de la marca y demostraron por qué esta semana tuvo dueño… o mejor dicho, dueños con personalidad, presencia y consecuencias.

Los protagonistas de la semana en AEW del 16 al 22 de noviembre 2025

Mercedes Moné se convierte en la figura femenina más destacada de la semana porque, a diferencia de otras competidoras que no tuvieron presencia en el ring durante el periodo del 16 al 22 de noviembre, ella sí apareció, sí luchó y sí ganó en televisión, y eso en AEW siempre tiene un valor narrativo añadido. Su combate ante Red Velvet no fue presentado como un simple trámite, sino como una reafirmación pública de su estatus, casi un recordatorio de que su nombre es sinónimo de estrellato y que la empresa construye a su alrededor un hilo constante de protagonismo. AEW no la utilizó como complemento, sino como eje, y eso pesa cuando se evalúa quién realmente movió la conversación de la semana.

Si hubo alguien que elevó la tensión emocional de la programación, fue Moxley. Su rivalidad con Kyle O’Reilly escaló justo durante estos días, con segmentos intensos, miradas cargadas y un tono de violencia latente que parecía explotar en cualquier momento. Moxley volvió a recordar por qué es sinónimo de impredecibilidad: el público no solo lo observa, lo espera.

Lo interesante es que no necesitó un combate completo para ser la figura más comentada del sector masculino; su sola presencia, su lenguaje corporal y la forma en que AEW lo coloca como un agente del caos lo convirtieron en el protagonista invisible pero dominante de la semana. Su sombra estuvo sobre todos, y la narrativa tomó forma alrededor suyo —como suele ocurrir cuando Moxley respira cerca de un conflicto.

En contraste con la ferocidad emocional de Moxley, Lashley dominó desde el poder físico y la estructura. AEW lo presentó como una fuerza inevitable y como representante de una nueva etapa dentro del roster. Su participación en la construcción competitiva rumbo al Casino Gauntlet le dio un aire de legitimidad instantánea, y la reacción fue clara: Lashley no está ahí como estrella invitada, sino como figura destinada a reordenar la jerarquía.

Su presencia impuso respeto y su narrativa giró en torno a la idea de que nadie puede resistirlo. Comentarios, cámaras y público lo reconocieron como una amenaza real. En términos de percepción, fue el luchador que más avanzó en status durante la semana —pasó de ser adquisición llamativa a ser pilar narrativo.

Combate de la Semana

Bobby Lashley – Casino Gauntlet #1 Spot Match – AEW Dynamite

Fue el encuentro más intenso, con mayor energía competitiva y con el público más encendido de toda la semana. Este combate sirvió como antesala directa para definir posiciones y favoritismos rumbo al Gauntlet, y dejó claro quiénes estaban verdaderamente listos para escalar dentro del roster.