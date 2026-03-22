Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 15 al 21 de marzo 2026.

La semana del 15 al 21 de marzo de 2026 en AEW estuvo marcada por el impacto de Revolution y la continuación directa en Dynamite y Collision. Fue una de esas semanas donde no solo importan las victorias, sino el peso de los combates y la presencia en pantalla. En ese contexto, tres nombres destacaron claramente por encima del resto.

Los Protagonistas de la semana en AEW del 15 al 21 de marzo 2026

MJF, volvió a demostrar que sigue siendo el eje central de AEW. Su victoria en el evento estelar de Revolution ante Hangman Page no solo fue la más importante de la semana, sino también la más significativa a nivel narrativo. MJF cargó con toda la presión del combate principal de un PPV grande y respondió como lo hacen las verdaderas figuras principales: con control del ritmo, inteligencia dentro del ring y una ejecución que mantuvo al público completamente involucrado.

Kyle Fletcher, cuyo caso es diferente pero igual de impresionante. Si MJF brilló en un solo momento clave, Fletcher destacó por su consistencia a lo largo de toda la semana. Como campeón TNT, no solo defendió con éxito su título en Collision, sino que también mantuvo una presencia constante que lo hizo sentir relevante en todo momento. Fletcher representa ese tipo de luchador que eleva el nivel semanal de la empresa: no depende de un solo combate, sino de un rendimiento sostenido.

El tercer lugar es para Jon Moxley, una figura que ya no necesita presentación pero que sigue encontrando formas de destacar. Moxley defendió su campeonato en Revolution en un combate físico, intenso y fiel a su estilo, reafirmando su identidad como uno de los luchadores más duros de la empresa. Sin embargo, lo que realmente lo mantiene en este top es su capacidad para trascender el combate en sí. Durante la semana, su presencia en segmentos y el desarrollo de nuevas rivalidades —especialmente con nombres importantes— ayudaron a mantenerlo como una pieza central en la programación.

Combate de la semana

MJF vs. Hangman Adam Page – Campeonato Mundial AEW – Texas Deathmatch Revolution 15 de marzo 2026

El combate que se llevó ese reconocimiento fue MJF vs. Hangman Page. En el evento estelar, MJF defendió el Campeonato Mundial de AEW ante Hangman Page en una lucha que combinó intensidad emocional, sy momentos de alto impacto. No fue solo una buena lucha técnica: fue un combate cargado de narrativa. Page buscaba redención y recuperar la cima, mientras MJF jugaba su papel de campeón astuto, resistiendo castigo y aprovechando cada oportunidad. El público estuvo completamente metido, y los falsos finales lograron mantener la incertidumbre hasta el último momento.