Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 15 al 21 de febrero 2026.

La semana del 15 al 21 de febrero de 2026 en AEW tuvo aroma a consolidación y golpe de autoridad. Tras el impacto internacional de Grand Slam Australia, la empresa entró en una fase donde los nombres fuertes no solo ganaron, sino que dejaron claro hacia dónde se dirige el panorama titular rumbo a Revolution.

Los protagonistas de la semana en AEW del 15 al 21 de febrero 2026

Swerve Strickland completamente transformado. Tras semanas construyendo expectativa, Strickland se enfrentó a Kenny Omega en el evento estelar, y lo que comenzó como un duelo técnico pronto se convirtió en un espectáculo brutal. Jnto con su habitual mezcla de confianza arrogante y agresión calculada no solo venció a Omega: cruzó la línea al final del combate, descaradamente atacar al rival con un vertebreaker sobre la mesa de comentaristas.

Jon Moxley siguió construyendo su reputación como uno de los luchadores más duros de la división masculina. En un duelo intenso contra Mark Davis, Moxley brilló con su estilo físico incansable, atacando con precisión y resiliencia hasta forzar la sumisión de su oponente. Su victoria reafirmó que, aunque no esté en el centro de la escena mundial principal en este momento, sigue siendo una figura ineludible cada vez que la historia lo exige.

Vivió una noche de subidas dramáticas. En una lucha de cuatro esquinas por el Campeonato TBS, Nightingale se enfrentó a Mina Shirakawa, Megan Bayne y Marina Shafir en un combate frenético lleno de altas dosis de acción. Willow dominó la mayor parte de la lucha con su mezcla de explosividad y determinación, culminando con una retención crucial del título al sorprender con un roll-up y asegurar la victoria.

Combate de la semana

Swerve Strickland vs. Kenny Omega — AEW Dynamite 18 de febrero de 2026

El combate fue intenso, físico y con un ritmo que mantuvo la atención del público de principio a fin. Ambos hombres habían tenido actuaciones destacables en semanas recientes, pero este enfrentamiento fue la primera vez que se vieron las caras en un mano a mano en televisión. La victoria cayó del lado de Swerve Strickland, quien conectó su finisher Big Pressure para llevarse la cuenta de tres ante Omega.