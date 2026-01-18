Los protagonistas de la semana en AEW del 11 al 17 de enero 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 11 al 17 de enero 2026.

La semana del 11 al 17 de enero de 2026 dejó en evidencia la variedad de enfoques con los que AEW construye a sus principales figuras. Entre emoción, provocación y evolución de personaje, MJF, Hangman Adam Page y Jack Perry destacaron como referentes claros del momento, cada uno aportando una identidad distinta pero complementaria. Sus actuaciones no solo marcaron sus respectivos segmentos, sino que ayudaron a definir el tono narrativo y competitivo de la empresa durante esos días.

MJF destacó desde un enfoque completamente distinto, imponiéndose a través de su presencia, su verbo afilado y su inteligencia competitiva. Su actuación fue la de un manipulador en control absoluto de la escena, capaz de generar rechazo o atención con la misma facilidad. En el ring y fuera de él, MJF volvió a demostrar que entiende mejor que nadie cómo convertir cada aparición en un acontecimiento relevante, manteniéndose como una figura central del ecosistema de AEW.

“Hangman” Adam Page volvió a ser el corazón emocional de AEW. Su actuación durante la semana estuvo marcada por una intensidad contenida, donde cada movimiento y cada gesto reforzaron la historia de un luchador que sigue peleando tanto contra sus rivales como contra sus propias dudas. Page ofreció una narrativa clara de sacrificio y orgullo, conectando con el público a través de un combate físico y honesto que reafirmó su lugar como uno de los pilares narrativos de la empresa.

Jungle Jack Perry continuó consolidando su evolución como personaje, mostrando una versión más agresiva y decidida. Su actuación en la semana reflejó madurez, convicción y una clara intención de dejar atrás cualquier percepción de promesa para afirmarse como protagonista. Perry combinó intensidad física con una actitud desafiante que reforzó su credibilidad y le permitió avanzar un paso más en su construcción como competidor serio.

Combate de la semana

MJF (c) vs. Bandido — Campeonato Mundial AEW– AEW Dynamite 14 de enero 2026

El mejor combate de la semana fue Bandido vs. MJF por el Campeonato Mundial de AEW, una lucha que combinó excelencia técnica, drama sostenido y una narrativa de alto riesgo. Bandido aportó dinamismo, creatividad aérea y resiliencia, empujando el ritmo y forzando a MJF a salir de su zona de confort. MJF, por su parte, sostuvo el combate desde la inteligencia competitiva, el timing y la manipulación del momento, convirtiendo cada pausa en tensión.