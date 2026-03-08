Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 1 al 7 de marzo 2026.

La primera semana de marzo de 2026 en All Elite Wrestling fue una antesala electrizante rumbo a AEW Revolution. Entre combates intensos y campeonatos en juego, tres nombres se elevaron por encima del resto: Konosuke Takeshita, Thekla y Maxwell Jacob Friedman. Cada uno, a su manera, dejó claro que el poder en AEW pasa por sus manos.

Los protagonistas de la semana en AEW del 1 al 7 de marzo 2026

El ring de AEW Collision fue escenario de una auténtica guerra cuando Konosuke Takeshita chocó con Claudio Castagnoli. Dos potencias físicas, dos estilos duros, y una sola conclusión posible: alguien tenía que imponerse. Tras una batalla intensa, el japonés encontró el momento perfecto. Con una ofensiva explosiva que hizo temblar el ring, Takeshita logró la cuenta de tres. No fue solo una victoria: fue una declaración de que el “Alpha” está listo para enfrentar a cualquiera.

En AEW Dynamite, la campeona Thekla volvió a demostrar por qué su reinado sigue intacto. La llamada “Spider Queen” defendía su título contra Thunder Rosa. Cuando llegó el momento decisivo, la campeona atrapó a su oponente con su remate y aseguró la cuenta de tres, reteniendo su campeonato ante una arena que reaccionó entre asombro y respeto. Thekla no solo ganó; reforzó la idea de que su reinado se mueve como una telaraña: silencioso, inevitable… y mortal para quien queda atrapado.

Si hay alguien que sabe convertir cada defensa en un espectáculo, ese es Maxwell Jacob Friedman. El autoproclamado “mejor que tú y lo sabes” volvió a poner su campeonato en juego. Como siempre, entró con arrogancia, insultos y una confianza que irrita a muchos… pero que casi siempre termina respaldada por resultados. Con astucia, resistencia y el momento oportuno, MJF logró la cuenta de tres y retuvo su campeonato, marchándose del ring con una sonrisa arrogante mientras el público reaccionaba con una mezcla de abucheos y fascinación.

Combate de la semana

Konosuke Takeshita vs Claudio Castagnoli — AEW Collision 7 de marzo de 2026

La arena estaba cargada de expectativa cuando ambos luchadores entraron al ring. De un lado, Claudio Castagnoli, un veterano temido por su fuerza sobrehumana y su técnica impecable. Del otro, Konosuke Takeshita, el “Alpha”, un talento explosivo que cada semana parece más imparable. La conclusión del combate entre Konosuke Takeshita y Claudio Castagnoli en AEW Collision llegó después de una batalla en la que ambos luchadores ya estaban completamente agotados.