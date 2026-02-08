Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 1 al 7 de febrero 2026.

Durante la primera semana de febrero de 2026, AEW se puso en marcha con su programación semanal con fuertes repercusiones rumbo a su próximo gran evento AEW Grand Slam Australia (programado para el 14 de febrero). El foco estuvo puesto tanto en rivalidades claves como en la consolidación de contendientes para los títulos principales de la compañía.

Los protagonistas de la semana en AEW del 1 al 7 de febrero 2026

Brody King se erigió como el protagonista absoluto de la semana gracias a su victoria monumental el 4 de febrero en AEW Dynamite. En un combate eliminatorio por una oportunidad al Campeonato Mundial de AEW, King dominó rápidamente al campeón reinante MJF, logrando una victoria sorpresa que no solo sacudió la escena principal, sino que también lo posiciona de cara a un gran choque titular en AEW Grand Slam Australia.

Tommaso Ciampa consolidó su reinado como Campeón TNT con éxito en Collision (7 de febrero), defendiendo su título en una triple amenaza ante Claudio Castagnoli y Roderick Strong. La retención no fue casual; demostró dominio y solidez de su personaje como campeón establecido que no teme a grandes nombres en su división.

Aunque no obtuvo un cinturón en esta semana, Andrade El Ídolo merece un lugar en esta lista por sus resultados en AEW Dynamite el 4 de febrero. Andrade derrotó a Kenny Omega de manera controversia, pero a pesar de ello lo colocó como uno de los aspirantes principales para el choque de contendientes al Campeonato Mundial en Grand Slam Australia.

Combate de la semana

Tommaso Ciampa vs. Claudio Castagnoli vs. Roderick Strong — Campeonato TNT – AEW Collision 7 de febrero de 2026

Este combate triple amenaza por el título TNT destacó por su ritmo transiciones fluidas. Los tres luchadores Ciampa, Strong y Castagnoli trabajaron una combinación de técnica y fuerza dentro del ring, manteniendo el interés del público y la coherencia competitiva de principio a fin. Fue señalado repetidamente como el mejor encuentro de la noche y de toda la semana televisiva en múltiples reseñas y análisis especializados.