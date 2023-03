Bienvenidos nuevamente a esta sección en donde pretendo analizar los que a mi juicio fueron los luchadores mas destacados de la semana en All Elite Wrestling (AEW). Como de costumbre la empresa nos trajo varios buenos episodios de sus show semanales.

Los protagonistas de la semana

AEW acaba de salir del evento Revolution, el cual resulto ser imperdible por los buenos combates que albergó. Pero desde ya se adentra en la construcción de su próximo pague por ver.

3-Sammy Guevara

Pese a que no destaca tanto por pertenecer a Jericho Appreciation Society, Sammy Guevara da muy buenos combates individuales, cuando lucha en mano a mano. En esta semana se midió a Action Andretti bajo las luminarias del episodio de Rampage, ambos gladiadores escenificaron un combate de buena calidad el cual a la postre fue ganado por el rudo.

2- Orange Cassidy

El personaje cómico de Orange Cassidy se torno serio desde que se hizo con el Campeonato del Atlántico, desde entonces ha dado grandes combates contra contendientes que lo superan peso y estatura. Para muchos incrédulos el reinado de Cassidy con el ahora renombrado Campeonato Internacional AEW no ha sido tan malo, a pesar de que hay combates en los que luce bastante improbable que vaya a salir vencedor.

1-Powerhouse Hobbs

Finalmente ha llegado el verdadero empuje para Powehouse Hobbs. El ganador de la lucha de escaleras Face of the Revolution, enfrento a Wardlow en el mas reciente episodio de AEW Dynamite y en una lucha en donde las caídas contaban donde quiera, pudo sacar la mejor parte y destronar al ex dos veces campeón TNT. Hobbs tiene el físico y la musculatura para tener un buen reinado con la correa. Esperamos que sea bien manejado.