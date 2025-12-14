Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 7 al 13 de diciembre 2025.

La semana del 7 al 13 de diciembre de 2025 en AEW dejó la sensación de que el tablero se está acomodando rumbo a un cierre de año intenso, con tres nombres que, por presencia, rendimiento y peso narrativo, marcaron el pulso de la empresa.

Los protagonistas de la semana en AEW 7 al 13 de diciembre 2025

Volvió a demostrar por qué su sola aparición eleva el estándar. Cada segmento suyo tuvo aroma de evento estelar: desde la forma en que domina el ritmo del ring hasta esa calma peligrosa que antecede a la tormenta. Okada no necesitó excesos; bastó con imponer su estilo, medir a sus rivales y dejar claro que, cuando el “Rainmaker” decide acelerar, nadie en AEW puede ignorarlo. Su semana fue una declaración silenciosa pero contundente: el trono sigue en la mira y el margen de error para sus oponentes es mínimo.

Vivió una de esas semanas que consolidan estatus. Intenso, físico y con una agresividad cada vez más refinada, Takeshita se mostró como un competidor que ya no es promesa, sino amenaza real. Cada intercambio fue una prueba de resistencia y carácter, y su manera de cerrar los momentos clave dejó la impresión de que está listo para dar el salto definitivo. AEW tiene en él a un luchador que combina potencia japonesa con narrativa moderna, y esta semana fue otro ladrillo sólido en esa construcción.

Quien volvió a convertir la lucha libre en un ejercicio de precisión. Su semana destacó por esa mezcla de fuerza bruta y técnica impecable que lo ha caracterizado en AEW. Claudio no solo gana espacios con sus movimientos, también con su autoridad en el ring, controlando a sus rivales y castigando cada error. Su presencia recordó que, cuando la competencia se endurece, la experiencia y el oficio siguen siendo armas letales.

combate de la semana

Mike Bailey vs. Kevin Knight – TORNEO CONTINENTAL CLASSIC – LIGA DORADA – AEW Collision (13 de diciembre 2025)

En AEW Collision, Mike Bailey y Kevin Knight ofrecieron una lucha que se sintió intensa desde el primer choque. Bailey apostó por el castigo constante, usando sus patadas para frenar la velocidad de Knight, mientras Kevin respondió con explosiones aéreas que encendieron al público y mantuvieron el combate siempre al límite.

La batalla nunca perdió ritmo: técnica contra espectacularidad, experiencia contra ímpetu. En el cierre, cuando Knight parecía listo para remontar, Bailey encontró el espacio justo para atrapar a su rival y sentenciar la lucha con su castigo final.