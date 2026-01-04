Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 27 de diciembre 2025 al 3 de enero 2026.

Durante la semana del 28 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, AEW vivió un punto de inflexión entre el cierre de año y el arranque de uno nuevo, con actuaciones individuales que reforzaron jerarquías y delinearon las historias principales rumbo a 2026.

Los protagonistas de la semana en AEW 28 de diciembre 2025 al 3 de enero 2026

Willow Nightingale logró uno de los momentos más memorables al derrotar a Mercedes Moné para convertirse en la nueva Campeona TBS, acabando con el histórico reinado de Moné y convirtiéndose en la primera dos veces TBS Champion, un logro que también la dejó sosteniendo dos títulos simultáneamente con gran apoyo del público y sus aliados.

Ricochet sostuvo el Campeonato Nacional de AEW con una defensa intensa contra “Jungle” Jack Perry, logrando retener el cinturón pese a la presión del desafiante y el apoyo externo a su favor, consolidando así su reinado como uno de los campeonatos clave del medio cartél masculino.

Jon Moxley brilló desde una narrativa completamente distinta, construida sobre resistencia y desgaste. Su actuación fue una prueba de aguante físico y mental, avanzando combate tras combate con una intensidad inquebrantable. Moxley no solo ganó, sino que transmitió la imagen de un luchador que se impone a través del sacrificio, consolidándose como una figura creíble y temible en cualquier escenario.

Combate de la semana

Mercedes Moné (c) vs. Willow Nightingale — Campeonato TBS – AEW Dynamite 31 de diciembre 2025

La lucha por el Campeonato TBS entre Willow Nightingale y Mercedes Moné, un enfrentamiento cargado de intensidad, emoción y peso histórico. Willow resistió la experiencia y el dominio técnico de Moné, soportando largos pasajes de castigo hasta encontrar el momento exacto para imponer su fuerza y determinación. El desenlace, con el público completamente volcado, selló una victoria que no solo cambió de manos el título, sino que consagró a Willow como una campeona legítima y marcó uno de los momentos más impactantes del cierre e inicio de año en AEW.