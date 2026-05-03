Los protagonistas de la semana en AEW 26 de abril al 2 de mayo 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en AEW.

La semana del 26 de abril al 2 de mayo de 2026 en AEW no fue una de simple acumulación de victorias; fue una semana de consolidación. En el tramo que conectó el cierre de abril con el arranque de mayo, tres nombres se impusieron por encima del resto no solo por ganar, sino por cómo redefinieron su lugar en la narrativa de la empresa. Darby Allin defendió su corona con violencia y convicción, Kevin Knight confirmó que ya no es proyecto sino presente, y Jack Perry siguió construyendo un reinado frío, clínico y cada vez más peligroso.

► Los protagonistas de la semana en AEW del 26 de abril al 2 de mayo 2026

Kevin Knight tuvo la semana más completa de cualquier luchador en AEW. Defendió el Campeonato TNT ante MJF en Dynamite y salió no solo con el cinturón, sino con algo más importante: validación. MJF intentó convertir la lucha en su terreno habitual, entre trampas, manipulación y oportunismo, pero Knight respondió con inteligencia, velocidad y la suficiente malicia para vencer a MJF con su propia medicina. No fue una victoria limpia en espíritu, pero sí limpia en mensaje: Kevin Knight ya sabe jugar el juego grande. En Collision volvió a exponer el TNT Championship, esta vez ante HOOK, en otra defensa que reforzó la idea central de su ascenso: Knight ya no necesita ser presentado como “el futuro”.

Darby Allin fue el rostro de la semana en AEW porque volvió a hacer lo que mejor sostiene su reinado: sobrevivir al infierno y salir más fuerte. Su defensa del Campeonato Mundial ante Brody King en Dynamite no fue una lucha, fue una prueba de resistencia brutal. Brody lo arrastró a una pelea física, pesada y salvaje; una batalla donde Allin fue aplastado contra el filo del ring, castigado sobre la mesa de comentaristas y arrojado como si no pesara nada. Pero ahí está el corazón de este reinado. Darby no domina desde la superioridad física, domina desde la terquedad competitiva. Soportó el castigo, encontró grietas en el monstruo y convirtió el caos en ventaja.

Jack Perry no tuvo el combate más dramático ni la victoria más comentada de la semana, pero sí una de las más importantes en términos de identidad. Su defensa del Campeonato Nacional ante Máscara Dorada en Collision volvió a reforzar el punto más importante de su evolución: Perry ya no pelea para impresionar, pelea para controlar. Y eso lo ha vuelto mucho más peligroso. Este Jack Perry no se mueve como el joven talento que necesitaba validación del público. Se mueve como un campeón que entendió que el verdadero poder no está en la espectacularidad, sino en dictar el ritmo del combate, cortar el impulso rival y obligar al oponente a pelear bajo sus términos.

► Combate de la semana

CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. MJF – AEW Dynamite – 29 de abril 2026

MJF construyó la lucha desde su terreno natural: manipulación, control y provocación. Quiso arrastrar a Kevin Knight a una pelea incómoda, sacarlo de ritmo y obligarlo a luchar desde la frustración. Cada pausa, cada trampa y cada gesto de arrogancia tuvo un propósito: recordarle a Knight que todavía estaba frente a un veterano del juego grande, alguien que entiende mejor que nadie cómo convertir un combate en una trampa mental. Y ahí fue donde Kevin Knight firmó la mejor actuación de su semana.

Knight no ganó solo por atletismo. Ganó porque supo sobrevivir al ajedrez de MJF. Resistió la manipulación, no cayó del todo en el juego psicológico y cuando el combate exigió acelerar, fue él quien impuso el ritmo. Su explosividad cambió la dinámica, su timing sostuvo la tensión y su capacidad para responder en los momentos clave convirtió la lucha en algo más importante que una simple defensa titular.