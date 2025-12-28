Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 21 al 27 de diciembre 2025.

La última semana de diciembre no fue una más en el calendario de All Elite Wrestling. Entre regresos impactantes, torneos que llegaron a su punto de ebullición y un PPV que cerró el año con ambición, AEW vivió días donde cada combate tuvo peso narrativo. Del 21 al 27 de diciembre de 2025, el ring se convirtió en escenario de orgullo, resistencia y gloria, preparando el terreno para un 2026 cargado de expectativas.

Los protagonistas de la semana en AEW 21 al 27 de diciembre 2025

Tras varios meses fuera de acción, MJF hizo su esperado retorno en AEW Dynamite on 34th Street, imponiéndose a Dustin Waller, en el PPV Worlds End. En un combate fatal de cuatro esquinas por el Campeonato Mundial, MJF capitalizó su astucia e imprevisibilidad para coronarse nuevo Campeón Mundial de AEW, venciendo a Samoa Joe, Swerve y Page con una mezcla de independencia táctica y llaveo clínico, incluyendo un golpe bajo oportuno antes de su Heatseeker final.

En Worlds End, Jon Moxley no solo superó a Kyle Fletcher en la semifinal bajo circunstancias adversas —luchando con la pierna lesionada—, sino que también venció a Kazuchika Okada en la final para coronarse nuevo Campeón Continental de AEW. Este triunfo significativo marcó un cambio de personaje: Moxley, tradicionalmente asociado con roles más oscuros, fue recibido abiertamente como babyface, con un destacado momento en el que fue acompañado por sus compañeros de Death Riders y pronunció una promo emotiva en agradecimiento a los fans y participantes del torneo.

Aunque no obtuvo el título máximo, Konosuke Takeshita fue indiscutiblemente una de las figuras más consistentes de la semana.

Su combate contra Kazuchika Okada en Worlds End fue uno de los segmentos más técnicos y fluidos de la noche, destacando por la combatividad y la resistencia de ambos atletas. Aunque finalmente fue superado por Okada, el nivel competitivo que mostró reafirmó su estatus como uno de los talentos más sólidos y versátiles de la división

combate de la semana

Jon Moxley vs. Kazuchika Okada — Final del Continental Classic – Worlds End 27 de diciembre 2025

Fue una guerra de estilos y voluntades. Moxley, castigado físicamente tras semanas de torneo, apostó por la resistencia, el golpeo sucio y la épica del superviviente; Okada, frío y metódico, intentó imponer su precisión milimétrica y su dominio del ritmo. Cada intercambio elevó la tensión, con falsos finales creíbles y una narrativa clara: orgullo contra sacrificio.

El tramo final fue puro drama. Okada rozó la victoria con su arsenal clásico, pero Moxley, sangrando y exhausto, encontró el último aliento para resistir, contraatacar y cerrar el combate en un clímax emocional que hizo explotar al público. Más que una lucha, fue una coronación: la noche en que Moxley se consagró como Campeón Continental y AEW cerró la semana con una obra maestra de storytelling y brutalidad controlada.