Los protagonistas de la semana en AEW 14 al 20 de junio 2026

Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos una vez más a esta columna en la que presento a los luchadores que, en mi opinión, fueron los más destacados de la semana en AEW.

AEW vivió una semana decisiva entre el 14 y el 20 de junio de 2026, con varias de sus principales estrellas dando un paso al frente de cara a Forbidden Door. Las semifinales del torneo Owen Hart Foundation, el desarrollo de las rivalidades estelares y las actuaciones individuales de varios talentos marcaron una programación cargada de momentos importantes. Entre todos los nombres que brillaron durante estos días, tres competidores lograron destacar por encima del resto gracias a sus victorias, su impacto en las historias principales y la atención que generaron entre los aficionados. Estos fueron los tres protagonistas de la semana en AEW.

► Los protagonistas de la semana en AEW 14 al 20 de junio de 2026

Mercedes Moné volvió a demostrar por qué es una de las luchadoras más importantes de AEW. Durante la semana consolidó su presencia en el torneo Owen Hart Foundation al derrotar a Hazuki en una intensa semifinal, asegurando así su pase a la gran final. Más allá de la victoria, Moné transmitió confianza, experiencia y una sensación de dominio que la colocó como una de las principales atracciones rumbo a Forbidden Door. La ex campeona llegó al cierre de la semana con un impulso formidable y con la mirada puesta en añadir otro logro importante a su carrera, manteniéndose como una de las figuras más relevantes de toda la empresa.

Si hubo una luchadora que elevó su estatus de forma espectacular durante la semana, esa fue Maya World. La joven estrella sorprendió a propios y extraños al derrotar a Athena en las semifinales del Owen Hart Cup, consiguiendo la victoria más importante de su carrera profesional hasta la fecha. Lo más destacado fue la forma en que conectó con el público, convirtiéndose rápidamente en una de las competidoras más apoyadas de la programación. Su clasificación a la final no solo representó una gran sorpresa, sino también la consolidación de una nueva figura con potencial para convertirse en una de las caras del futuro de AEW.

MJF continuó ocupando el centro de la escena estelar de AEW durante toda la semana. Como Campeón Mundial, mantuvo su influencia sobre las historias principales de la empresa y lideró a su equipo en un importante enfrentamiento de cara a Forbidden Door. Su capacidad para generar reacciones, controlar los segmentos en los que participa y mantenerse como uno de los personajes más comentados de la programación demuestra por qué sigue siendo una pieza fundamental para la compañía. Cada aparición de MJF tuvo consecuencias directas en el rumbo de la cartelera y en el desarrollo de las rivalidades principales.

► Combate de la semana

Athena vs. Maya World– Semifinal del Owen Hart Foundation Tournament – AEW Collision (20 de junio 2026)

El combate de la semana en AEW fue el enfrentamiento entre Athena y Maya World, una lucha que combinó intensidad, dramatismo y una de las mayores sorpresas del año en la empresa. Athena llegaba como favorita gracias a su experiencia y trayectoria, pero Maya World protagonizó una actuación sobresaliente, resistiendo el castigo de su rival y aprovechando cada oportunidad para mantenerse en la contienda.

La victoria de Maya World no solo le otorgó el pase a la final del torneo Owen Hart Foundation, sino que también representó el momento más importante de su carrera hasta la fecha. La reacción del público y las implicaciones de este resultado convirtieron el encuentro en uno de los más comentados de la semana.