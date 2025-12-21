Saludos lectores de SúperLuchas, bienvenidos nueva vez a esta columna en la que presento a los luchadores que en mi opinión fueron los más destacados esta semana en la empresa de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), del 14 al 20 de diciembre 2025.

Esta semana en AEW (14-20 de diciembre de 2025) estuvo marcada por la continuación del torneo Continental Classic 2025, avances en rivalidades rumbo al evento Worlds End y los especiales de Holiday Bash tanto en Dynamite como en Collision. Las historias se centraron en el ascenso de figuras jóvenes como Knight, la caída sorpresiva de grandes nombres (como Okada) y la reafirmación de talentos sólidos como Kingston y nuevos campeones como Windsor

Los protagonistas de la semana en AEW 14 al 20 de diciembre 2025

En esta última semana, Kevin Knight reafirmó su estatus como una de las figuras más prometedoras y emocionantes de AEW. En el episodio especial Collision: Holiday Bash (20 de diciembre), Knight protagonizó uno de los resultados más impactantes de la semana al derrotar a Kazuchika Okada, poseedor del AEW Unified Championship y favorito en la Continental Classic Gold League. Con una ofensiva rápida, ingeniosa y una inteligente lucha de contraataque, Knight consiguió una victoria por conteo que no solo elevó su posición en la tabla del torneo, sino que también consolidó su reputación como un competidor capaz de sorprender a los grandes veteranos.

La energía y la narrativa de esta semana en AEW también estuvieron marcadas por la sensacional actuación de Alex Windsor. En Collision: Holiday Bash, Windsor respondió al desafío abierto por el RevPro Undisputed British Women’s Championship y derrotó a Mercedes Moné para capturar el título en una batalla intensa.

A pesar de que esta semana no estuvo enfocada en grandes títulos mundiales, Eddie Kingston fue un nombre que brilló por su estilo visceral y su capacidad para encender a la multitud. En el Collision Holiday Bash (20 dic), Kingston se enfrentó a Nathan Cruz y dominó con intensidad física, logrando la victoria con un potente DDT que reafirmó su carácter de luchador aguerrido y experimentado.

combate de la semana

Kazuchika Okada vs. Kevin Knight – TORNEO CONTINENTAL CLASSIC – LIGA DORADA – AEW Collision (20 de diciembre 2025)

El mejor combate de la semana se dio en AEW Collision: Holiday Bash con Kevin Knight frente a Kazuchika Okada, un choque que combinó sorpresa, ritmo y una narrativa impecable dentro del ring. Okada dominó largos pasajes con su temple de campeón y su control metódico, castigando cada error con precisión, pero Knight resistió con corazón y velocidad, escapando en el momento justo y acelerando el combate cuando parecía perdido. En el tramo final, la tensión explotó: Okada buscó cerrar con autoridad, pero Knight encontró el espacio exacto para un contraataque fulminante y un conteo inesperado que silenció a todos por un segundo antes de la explosión del público. Fue una victoria que se sintió histórica, un relevo simbólico donde el joven desafiante sobrevivió a la tormenta y salió consagrado.