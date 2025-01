Han pasado casi 20 años desde que CM Punk y Hulk Hogan tuvieran un altercado tras bastidores en WWE, algo que en 2025 seguiría vigente visto lo visto. Y con ello nos referimos a la reciente amenaza del oriundo de Chicago: “Roman Reigns me necesitó para sus asuntos familiares. Me hice cargo de Drew McIntyre y Sami Zayn no está a mi nivel. Es más pueden ponerme a Hulk Hogan en el Royal Rumble, yo lanzaré su polvoriento trasero por encima de la cuerda superior y mataré la Hulkamania de una vez por todas“.

► Vienen de lejos

En realidad, es posible que esos problemas ya no existan pero a falta de que uno de los dos confirme esto, nos acordamos de que en 2019 «The Hulkster» revelaba en The Steve Austin Show ese incidente durante su visita a la compañía para el 15º aniversario de WWE Raw mientras estaba pasando por un mal momento en su día y se cruzó con el «Best in the World» sin reconocerlo:

«Cuando volví para el 15º aniversario de Raw, entré al vestuario y había un tipo llamado CM Punk. No sabía quién era. Escuché que tenía problemas con él porque no le dije hola. Recuerdo que esa noche estaba pasando por tantas cosas en casa, mi vida se estaba desmoronando. Cuando atravesé el vestuario, todo lo que podía pensar era: ‘Necesito regresar a casa y arreglar mi vida.’ No recuerdo haber visto, conocido, hablado o faltado al respeto a nadie ese día, pero tuve que vivir con eso porque estaba en ese estado mental.»

También recordamos que en 2021 Punk hablaba así de Hogan:

«Creo que Hogan es un pedazo de basura. Es como dicen los chicos, hay niveles en esto, y no lo entiendes hasta que llegas a esos niveles. Una de las cosas que siempre he odiado del negocio de la lucha libre es que parece que hay personas —aunque hay excepciones, algunas personas manejan esto bien— que, una vez que llegan a cierto nivel, casi les enseñan, y se fomenta esa cultura, a creer que deben asegurarse de que nadie más llegue a su nivel. No quieren que nadie ‘les quite su lugar’. Comparando mi nombre con alguien como Steve Austin, quien es, sin duda, una de las mayores estrellas que este negocio ha visto, hay mucho de esto que es subjetivo. Se puede hablar de períodos, eras, taquillas y todo ese tipo de cosas. Pero creo que Hogan es un pedazo de basura.»

