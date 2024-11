The New Day nunca han estado en una situación peor. Kofi Kingston y Xavier Woods están al borde de la ruptura y el final de un equipo (un trío con Big E) histórico. «The Jamaican Sensation» hablaba así recientemente del próximo tributo que WWE les va a rendir por sus 10 años:

«Es bastante increíble haber tenido ese nivel de impacto en la industria. De hecho, le envié un mensaje de texto a Woods esta mañana para expresarle lo agradecido que estoy con él por ser mi compañero de equipo. Nunca pierdo de vista lo raro y especial que es nuestro vínculo. La WWE está ahora en el punto más alto que ha estado en mucho tiempo. Todo el tema del aniversario, estamos realmente emocionados de celebrarlo, pero al mismo tiempo, todavía tenemos mucho trabajo por hacer».

► Los problemas en The New Day

Quizá ese programa especial de WWE RAW en honor a todo lo que lograron en una década sea lo que necesitan para reconciliarse. O puede que el paso definitivo para separarse. Eso no lo sabe nadie por el momento. Así que atendamos a otra de las muchas reacciones que la historia está provocando estos días. Anteriormente, leíamos a Bully Ray aprobaba la tensión entre Kingston y Woods. Ahora, leemos a Tommy Dreamer recogiendo sus declaraciones en Busted Open After Dark:

«Realmente lo disfruté. Lo hicieron diferente la otra noche. Vimos las consecuencias de un combate. He tenido esas conversaciones con mis compañeros, he tenido esas conversaciones con los luchadores contra los que he luchado… Kofi Kingston y Xavier Woods me engancharon. Hemos visto esta historia prolongada, donde las cosas no están bien en New Dayville, y estamos acercándonos a promocionar lo que viene la próxima semana. Creo que, para muchos de nosotros, somos como los niños en un divorcio. No creo que nadie realmente quiera ver que New Day se separen… La última vez que estuve tan invertido en algo que ocurrió después de un combate como esto, fue en realidad durante un combate, y fue la separación de los Mega Powers.»