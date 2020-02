Estos serían los principales nombres del WWE Hall of Fame 2020

No es el Salón de la Fama con mejor reputación de la industria. Pero sí que, pese a quien le pese, el que más miradas acapara cada año dentro de la industria luchística. Principalmente, porque desde 2004 su ceremonia se celebra en los días previos a cada WrestleMania, con toda la exposición mediática que eso le reporta a este particular Olimpo, que tendrá en el WWE Hall of Fame 2020 su vigesimoprimera edición, de la que ya conocemos sus principales protagonistas.

► 5 nombres previstos para el WWE Hall of Fame 2020

Dave Meltzer da cuenta del tema en el más reciente boletín del Wrestling Observer.

Davey Boy Smith se une a Jushin Liger y las Gemelas Bella como nombres por ahora no anunciados pero confirmados para la Promoción 2020 del Salón de la Fama de WWE. Se unirán a Batista y la NWO (en este caso Hulk Hogan, Kevin Nash, Scott Hall y Sean Waltman) para la ceremonia que tendrá lugar en Tampa el 2 de abril. El nombre de John Layfield también ha sido reportado por Wrestling Inc., pero no ha sido confirmado todavía. Un nombre que tendría sentido. Realmente no hay mucho que decir sobre el Salón de la Fama de WWE, en el sentido de que no hay unos parámetros básicos y realmente se trata de incluir a la persona adecuada que convenza a Vince McMahon.

El Observer ya desveló hace un par de días la entrada del British Bulldog al WWE Hall of Fame 2020. Honores que llegan después de años de lucha de la familia Hart por que McMahonlandia reconociera la trayectoria del fallecido ex-Campeón Intercontinental. Concretamente, hace un lustro supimos que la viuda de este recordado gladiador, Diana Hart, reconoció estar «removiendo cielo y tierra» para una inclusión en la Promoción 2016 del Salón de la Fama de WWE, tras enviar personalmente a las oficinas de Stamford una carta.

Todo, cuando Jinder Mahal predijo en 2018 la entrada de Smith, durante una entrevista concedida a The Independent.