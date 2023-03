Los planes futuros de Justin Gaethje

Justin Gaethje es conocido como uno de los peleadores más emocionantes de las MMA en la actualidad. Nueve de sus 11 peleas en la UFC le han valido bonificaciones posteriores al combate, siendo su victoria en UFC 286 sobre Rafael Fiziev la última en sumarse a la lista.

“No voy a estar por aquí mucho más tiempo”.

Pero a diferencia de la mayoría de los peleadores en su mejor momento, Gaethje, de 34 años, ya está mirando hacia el ocaso de su carrera. Como le dijo a Daniel Cormier durante la entrevista en el octágono, está planeando una última carrera por el título.

“Estoy tomando una carrera más por el título, pero no voy a estar por aquí mucho más tiempo. Así que estoy muy contento de que hayáis podido disfrutar de esto conmigo”.

Gaethje y Fiziev se enzarzaron en un tiroteo de tres asaltos, pero fue “The Highlight” quien infligió más daño significativo en la mayoría de los intercambios. Sin embargo, para él, fue un combate “aburrido”.

“Tuve suerte de salir prácticamente ileso”, declaró a la corresponsal Megan Olivi durante una entrevista entre bastidores. “Algunos codos doloridos, pero estoy hecho para esto. Me encanta y me he sentido lento, aburrido. No tengo emociones. Ha sido normal“.

Gaethje y Fiziev se llevan a casa 50.000 dólares extra por Pelea de la Noche, ya que el primero mejora a un récord de 24-4.