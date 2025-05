Los planes de WWE para Jey Uso vs. Logan Paul

Dada la impopularidad de Logan Paul entre la comunidad luchística (y la no luchística) por su persona, más allá del personaje, cada vez que «The Maverick» se aproxima a una órbita titular, los foros se llenan de críticas. Y se llenaron cuando esta semana, Paul pareció posicionarse como siguiente retador de Jey Uso por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE.

Pero, ya comentado por mi compañero Ricardo Rendón, para fortuna de los detractores de Paul, este no tendrá su oportunidad hoy en Backlash. Sin embargo, deben esperar que la tenga dentro de poco, según publica Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter.

Saturday Night’s Main Event XXXIX se celebrará el 24 de mayo desde el Yuengling Center de Tampa (Florida, EEUU), y se emitirá en directo vía NBC. Por el momento, su cartel está pendiente de inaugurarse.

Seguidamente, les recuerdo el menú que presenta hoy Backlash 2025, evento del que podrán conocer todo detalle a través de nuestra cobertura en SUPERLUCHAS.

