Los planes de Rakhmonov incluyen a Chimaev, pero…

Shavkat Rakhmonov espera cruzarse con Khamzat Chimaev, pero no está centrado en ello. Al igual que Chimaev, Rakhmonov (16-0 MMA, 4-0 UFC) es un artista marcial invicto muy promocionado que ha arrasado en el peso welter.

Después de que Chimaev (12-0 MMA, 6-0 UFC) anunciara su regreso al peso medio, es posible que Rakhmonov no llegue a enfrentarse a él en un futuro próximo, pero eso no le preocupa.

“Si estamos destinados a pelear, pelearemos“, declaró Rakhmonov a Sportskeeda a través de un intérprete. “Si no, no es para tanto. Tengo mi propio interés deportivo en competir con él, pero (si) no va a ocurrir, no es para tanto”.

Rakhmonov intentará entrar en la lucha por el título cuando se enfrente a Geoff Neal en el UFC 285, el 4 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Rakhmonov, de 28 años, ha detenido a todos los rivales a los que se ha enfrentado. Más recientemente, sometió a Neil Magny en UFC on ESPN 38 en junio de 2022.

Neal (15-4 MMA, 7-2 UFC) nunca ha sido finalizado y si Rakhmonov puede eliminar al duradero luchador, espera acercarse al cinturón.

“Geoff Neal es un buen luchador, un buen atacante”, declaró Rakhmonov. “Sólo necesito ganar y hacerlo bien. No soy de hablar mucho. Dependerá del planteamiento de Geoff, de su rendimiento, de su plan de juego. Tengo que entrar ahí, tantearle y luego actuar en consecuencia“.

