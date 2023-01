Los planes de Johnny Walker fuera del octágono

El peso semipesado de la UFC Johnny Walker comparte algunos de los planes que tiene después de colgar los guantes.

El peso semipesado de la UFC Johnny Walker todavía sueña con conseguir muchas cosas en su carrera como luchador, incluido un cinturón en la mayor promoción del mundo, pero eso no significa que el brasileño no tenga planes para su futuro después de los combates. De hecho, tiene varios.

Aunque se espera que se enfrente a Paul Craig en menos de dos semanas, Walker compartió con Super Lutas algunos de los planes que tiene para su retirada. Algunas más realistas y otras más descabelladas, las aspiraciones de Johnny van desde ser actor hasta empresario, pero el ya consumado luchador cree que el primer paso para lograr cualquier cosa es creer en sí mismo.

“Voy a ocuparme de mi propia vida. Me gusta viajar, voy a crear algún tipo de marca con mi nombre. Algún producto para vender, relacionado con la salud, algo beneficioso. Me gustaría participar en películas, acercarme al cine. Tengo algunos planes. Quiero vivir la vida. Hacer lo mejor que pueda. Si no lo intentas, nunca lo sabrás”.

En su última salida, Walker (19-7) derrotó a Ion Cutelaba por sumisión, allá por septiembre de 2022. La victoria puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas del púgil de 30 años, ante Jamahal Hill y Thiago Santos, respectivamente en febrero de 2022 y octubre de 2021.

Ahora, se espera que Walker se enfrente a Craig en UFC 283, en Río de Janeiro, Brasil, el 21 de enero. El cartel está encabezado por una pelea por el título semicompleto de la división, entre el ex campeón Glover Teixeira y el aspirante Jamahal Hill.