Colby Covington planea proclamarse campeón en UFC 296 y luego dar la bienvenida a Islam Makhachev al peso welter.

Covington (17-3 MMA, 12-3 UFC) desafía al campeón del peso wélter Leon Edwards (20-3 MMA, 12-2 UFC) en el combate estelar de pago por evento del 16 de diciembre en el T-Mobile Arena.

El campeón del peso ligero, Makhachev (24-1 MMA, 13-1 UFC), que viene de una reñida defensa del título contra el campeón del peso pluma, Alexander Volkanovski, en UFC 284, ha insinuado un futuro salto al peso welter. Defiende su cinturón en una revancha contra Charles Oliveira en el UFC 294 el 21 de octubre. Si Covington destrona a Edwards, su próximo rival no será el aspirante número 1 Belal Muhammad.

«Hay un montón de grandes peleas después de que me convierta en (campeón) indiscutible en diciembre», dijo Covington a My MMA News. «Conor siempre está al acecho si quiere volver. No creo que quiera pelear cuando vea la actuación que hice. No quiere pasar vergüenza delante del mundo. Es un gran luchador. Ha hecho grandes cosas – impredecible. Podría hacer cualquier cosa en cualquier momento. Es un tipo peligroso, pero cuando vea lo que le pongo a Leon, esos tipos van a huir de mí.

«Ahí está ese pequeño mongoloide. Ha estado hablando un poco diciendo que quiere subir y luchar en una división de hombres de verdad porque está en una categoría de peso de un niño pequeño y estoy hablando de Islam Makhachev. Está luchando en una categoría de peso de hombre pequeño. Está peleando con enanos y apenas les gana a los enanos. Quiero decir, decisiones divididas, empates divididos, es patético«.

Edwards viene de dos victorias consecutivas sobre Kamaru Usman, pero Covington confía en que tiene el estilo para derrotarlo.

«Es una gran pelea», dijo Covington. «Me encanta pelear con zurdos. Hay una razón por la que está retrasando este enfrentamiento. Él sabe que es la pelea estilística más difícil para él, y para mí, es sólo otra pelea, otro gran pago por evento estelar. Ni siquiera recuerdo la última vez que luché en una pelea preliminar a tres asaltos como algunos de estos otros vagos que gritan mi nombre.

«Creo que es una gran pelea estilística, de zurdo contra zurdo, y no creo que pueda seguir mi ritmo. Va a estar adivinando todo el tiempo. ¿Lo estoy derribando? ¿Estoy golpeando? Ahora soy cinturón negro con Sensei Valverde, así que mis habilidades de sumisión, mis habilidades de acabado, voy a apagar las luces de este tipo. No aguantará ni 25 minutos el 16 de diciembre».