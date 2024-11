Los objetivos que se marca Zilla Fatu para 2025

2024 ha sido, está siendo, el segundo año en la carrera en la lucha libre de Zilla Fatu, el hijo de Umaga. Como debía ser, mejor que el primero, pues además de reconciliarse con Booker T y su escuela, Reality of Wrestling, ha debutado en promotoras populares de la escena independiente como Game Changer Wrestling o House of Glory. Además, tanto en esta última como en la comandada por el miembro del Salón de la Fama de WWE, es campeón. También su nombre ha estado sonando mucho en el negocio.

► Objetivos para 2025

Y así, el samoano comparte las metas que tiene previsto conquistar en 2025 mientras habla en The Wrestle Era Podcast:

«Hay más oro… En 2025, mi marca va a ser más grande. YouTube, todo va a ser más grande. Mi equipo será más fuerte y más sabio, y no solo eso, sino que las personas con las que me estoy conectando, el grupo será más grande. Obviamente, voy a tener más oro. Estoy tratando de salir de la libertad condicional más rápido. He estado manteniéndome fuera de problemas y haciendo todo bien, y solo espero que cuando se tramite el papeleo, el juez lo apruebe. Porque una vez que lo apruebe, saldré de la libertad condicional y podré ir al extranjero y conseguir más oro. Por eso no tengo ninguna prisa. Solo estoy tratando de terminar mi libertad condicional, mantenerme fuera de problemas, terminar las clases, pagar las tarifas de mi libertad condicional a tiempo y seguir adelante.

«Pero 2025, definitivamente más oro. En 2025, las recompensas o lo que sea que tenga que llegar a mi camino, está destinado a suceder. Dios ya tiene esto escrito. Solo tengo que seguir trabajando y ser humilde, y lo más importante, hacer las cosas correctas cuando nadie esté mirando. Está destinado para mí ser grande. Solo tengo que tomarlo un día a la vez y construir ladrillo por ladrillo, y eso es lo que estoy haciendo. Estoy confiando en el proceso y confiando en mi equipo, eso es lo más importante en este momento«.