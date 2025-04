Los números de AEW en MAX: se habla de millones de espectadores

Días atrás reportábamos algo que levantó cejas, los ejecutivos de Warner Bros. Discovery están muy tranquilos con los números de AEW en su plataforma de streaming MAX.

Lo anterior puede generar curiosidad, ¿Cuáles serán esas cifras?

Recordemos que aunque acá en SÚPER LUCHAS se publica religiosamente el rating de AEW Collision y AEW Dynamite en ninguno de los dos casos vienen el conteo de televidentes fuera de TNT o TBS los dos canales de televisión donde se transmiten.

Es decir, no divulgamos los números de MAX.

Hasta hoy.

►AEWxMAX: se cae el telón

La fuente de todo lo que será divulgado a continuación será el reporte de BJ Bethel para SESCOOPS, titulado: «Actual AEW Streaming Numbers on Max (Exclusive)».

Según Bethel, en promedio 500 mil personas sintonizan AEW Dynamite, entonces si se suman a los televidentes que la ven por TBS sumarían 1 millón ó 1 millón 200 de espectadores en promedio para el semanal.

Pero eso no es todo.

Según las fuentes de Bethel, el programa promedia alrededor de 60 millones de minutos vistos por episodio, con una variación de más o menos 10 a 20 % dependiendo del episodio y los programas con los que compitan.

Las cifras de audiencia al estilo Nielsen no son necesariamente importantes para las plataformas de streaming; el promedio de minutos vistos equivale a 500.000 espectadores por episodio en Live-Plus-1: lo que significa que se toman en cuenta tanto los espectadores que lo ven en vivo en la aplicación como aquellos que lo hacen en las 24 horas siguientes.

En un informe de febrero, CNBC afirmó que MAX espera alcanzar los 150 millones de suscriptores globales para finales de 2026. Estimaciones de varias compañías sugieren que MAX tiene alrededor de 60 millones de suscriptores en EE.UU. este año. Andrew Bucholtz, de Awful Announcing, informó que TBS llegaba a unos 72 millones de hogares en 2023, aunque se espera que la cifra sea menor en 2025 debido a tendencias a la baja.

Según SESCOOPS, A finales del año pasado, fuentes de WBD señalaron que la compañía estaba impresionada con el desempeño de AEW en TBS y TNT. Como resultado, se firmó un contrato por tres años con un valor de entre 175 y 185 millones de dólares.

Se espera que los eventos PPV de AEW se trasladen a MAX una vez que la aplicación tenga la capacidad de transmitirlos.

El informe continúa diciendo que indicaron que AEW ha superado regularmente algunos partidos importantes de hockey en la aplicación. Los juegos de la NBA en MAX promedian entre 1.7 y 2 millones de espectadores, dependiendo de los enfrentamientos y la competencia.

Si bien el éxito de AEW en el streaming ha sido reconocido por WBD, las cifras aún están lejos de los programas más vistos: como Daredevil: Born Again y Agatha All Along, que han alcanzado entre 7 y 10 millones de espectadores por episodio.

Una fuente de SESCOOPS corroboró los datos señaló que espera que AEW enfrente una competencia más fuerte en la primavera. La serie Andor de Star Wars regresa en abril y WWE está entrando en la temporada de WrestleMania.

La citada fuente dijo lo siguiente.

Y cito.

«Muchos de los ejecutivos de alto nivel no conocen las cifras totales. Ya sea el total de minutos vistos o la cantidad de espectadores que han visto el programa completo. Pueden hacer correlaciones, pero lo que buscan las plataformas de streaming es muy diferente a la televisión por cable o abierta, donde los números están ahí para satisfacer a los anunciantes«.