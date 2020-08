Los ninjas de Akira Tozawa usan bombas molotov en Raw

En la más reciente edición de WWE Raw, ocurrieron cosas bastantes alocadas y fuera de la normalidad como, por ejemplo, el hecho de que Shane McMahon reapareció para lanzar Raw Underground, un spin-off de Monday Night Raw con peleas callejeras o clandestinas. Y otro de esos ratos momentos fue el hecho de el grupo de ninjas liderado por Akira Tozawa utilizó una táctica terrorista nunca antes vista en WWE.

Akira Tozawa tuvo ayuda de sus muchachos en el tercer combate de la noche, cuando venció a Shelton Benjamin y R-Truth para volver a ganar el el Campeón 24/7 WWE, que desde hace 14 días estaba en poder de Benjamin. Y ya casi al final de la noche, una cámara ubicada a las afueras del WWE Performance Center captó a un grupo de ninjas lanzando un cóctel de bombas molotov hacia un gran generador de energía. Lo cual puede explicar el motivo por el cual la luz se fue en varios puntos del programa, incluyendo desde el inicio.

Así recapitulamos la lucha de Akira Tozawa haciendo otra defensa titular más de su Campeonato 24/7:

Tozawa se sale del ring y Benjamin es quien domina a Truth y le propina varios golpes. Tozawa entra al ring y lo sorprende con una enredadera.

Tozawa, tras una breve meditación y varios golpes que no hacen efecto en Benjamin, es enviado a la lona con un bombazo.

Ahora sí, Benjamin se concentra en Truth y lo envía con un rompecaras a la lona, pero no lo cubre. Aparece un ninja que distrae al Campeón 24/7, y Benjamin lo destroza. Lashley y MVP se hacen cargo del resto afuera del ring.

En el ring, con un Senton de Tozawa sobre Truth, logra la cuenta de tres, y tenemos nuevo campeón.

Akira Tozawa es el vencedor en un corto encuentro. Nada que destacar más que el cambio titular y la confirmación de una negativa noche para The Hurt Business.

Sin duda alguna, esto se pone interesante, pero hay que preguntarnos: ¿qué pasó con el gigantón ninja que apareció hace poco más de un mes en Raw y luego en The Horror Show at Extreme Rules? Jordan Omogbehin, un nigeriano de 2.21 metros de estatura y 152 kilos de peso REALES, que sin duda añade algo muy loco a WWE. Y sí, estuvo vigilando que nadie sin invitación entrara a Raw Underground, ¿pero y su historia con los ninjas en qué quedó? Sin duda no está descartada su participación en esta historia, dado que cualquiera dentro de WWE puede entrar en el Raw Underground, como ya vimos hasta a Dolph Ziggler peleando allá.

