Los Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) debutaron la semana pasada en la WWE, ganando una amenaza triple ante Los Garza y A-Town Down Under como parte de un torneo organizado por Nick Aldis para definir a los retadores número uno al Campeonato de Parejas WWE. En la final se medirán con DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa), quienes derrotaron a Pretty Deadly y los Street Profits para ganarse su derecho. Los ganadores tendrían su oportunidad titular contra los miembros de The Bloodline, Tama Tonga y Tonga Loa.

► Motor City Machine Guns logran su primer título en WWE

Precisamente, durante la segunda hora del reciente WWE SmackDown se dio el combate entre ambos equipos, que transcurrió con bastante normalidad y con una buena acción de parte y parte; sin embargo, los ex TNA encontraron su oportunidad cuando Johnny Gargano impactó accidentalmente a su compañero Tommaso Ciampa con una patada, luego de que Chris Sabin lo esquivara. Eso les dio la apertura a los Motor City Machine Guns para concretar su victoria con su remate.

Solo unos segundos después de derrotar a DIY, los Motor City Machine Guns fueron encarados por Solo Sikoa y el resto de The Bloodline, quienes tras un intercambio de palabras decidieron poner en juego sus títulos en esa misma noche, esperando sacar ventaja del cansancio de sus rivales. Así, Tama Tonga y Tonga Loa empezaron el combate con gran agresividad, pero la situación fue cambiando de a poco en favor de los retadores, gracias a la llegada de Jimmy Uso, quien buscó desquitarse de Solo Sikoa y Jacob Fatu, aunque terminó siendo golpeado.

En el ring, Chris Sabin golpeó accidentalmente al réferi, y otra figura encapuchada hizo su aparición para hacerle frente a los miembros de The Bloodline, revelándose eventualmente como Jey Uso. El ex Campeón Intercontinental le dejó la mesa servida a los Motor City Machine Guns para que se lleven la victoria y se conviertan en los nuevos Campeones de Parejas WWE tras disputar apenas su tercer combate en la compañia.

Tras el programa, el dúo fue felicitado por Triple H tras bastidores, quien incluso dejó un mensaje en sus redes sociales.

«Por un lado… era un proyecto que se venía gestando desde hacía tiempo. Por otro lado… tres partidos en WWE y ya son campeones. Felicitaciones a los Motor City Machine Guns, Alex Shelley y Chris Sabin.»