Los momios para WWE Elimination Chamber: Toronto

A falta de un díaa para el evento premium de WWE, conocemos los momios de Elimination Chamber: Toronto, que está programado para llevarse a cabo mañana sábado 1 de marzo en el Rogers Centre en la ciudad que le da nombre en Ontario, Canadá. Cortesía de BetOnline.

► Los momios

Elimination Chamber Varonil

Drew McIntyre : (+210)

: (+210) John Cena : (-375)

: (-375) Damian Priest : (+10,000)

: (+10,000) CM Punk : (+300)

: (+300) Logan Paul : (+6600)

: (+6600) Seth Rollins: (+5000)

Elimination Chamber Femenil

Bianca Belair : (-450)

: (-450) Liv Morgan : (+400)

: (+400) Naomi : (+800)

: (+800) Roxanne Perez : (+1600)

: (+1600) Bayley : (+2500)

: (+2500) Alexa Bliss: (+700)

ELIVINATION CHAMBER … Everything is mine pic.twitter.com/AMrXyzgTx6 — LIV Morgan (@YaOnlyLivvOnce) February 26, 2025

Lucha No Sancionada

Sami Zayn : (+155)

: (+155) Kevin Owens: (-220)

Lucha en Parejas

Trish Stratus & Tiffany Stratton : (-2500)

: (-2500) Candice LeRae & Nia Jax: (+800)

WWE Hall of Famer @trishstratuscom comes home to TORONTO this Saturday for tag team action at #WWEChamber! 🎟️ https://t.co/GB7NOiJd1n pic.twitter.com/V0he43feQ8 — WWE (@WWE) February 28, 2025

► NXT Roadblock

NXT Roadblock no será hasta el 11 de marzo pero en la misma web encontramos momios para las luchas anunciadas:

Campeonato NXT

Oba Femi : (-1500)

: (-1500) Moose: (+600)

Campeonato Femenil NXT y Campeonato Femenil de Norteamérica

Giulia : (+550)

: (+550) Stephanie Vaquer: (-1000)

Campeonato en Parejas de TNA

The Hardy’s : (-1000)

: (-1000) FrAxiom: (+550)

A true dream match. The Hardy Boyz will defend their @ThisIsTNA World Tag Team Titles against Fraxiom at #WWERoadblock in New York City! 📍 @TheTheaterAtMSG

🎟️ https://t.co/rKKLI6j3CN pic.twitter.com/4x9tJ1HeAD — WWE NXT (@WWENXT) February 28, 2025