El retiro de John Cena será desde ahora y hasta WrestleMania 41 un tema recurrente cuando se hable de la WWE. El 16 veces Campeón Mundial ha iniciado un tour de despedida durante el cual tendrá varios combates, hará una serie de apariciones, hasta su combate final en el mayor evento de todos en 2025.

► Los momios para el tour de retiro de John Cena

Mientras esperamos a conocer los primeros detalles de esa travesía hacia el atardecer -oponente, evento…- conocemos los momios -de acuerdo a BetOnline:– con respecto a varias cuestiones que todos los fanáticos están comentando en relación al adiós de «The Greatest of All Time» el año que viene.

Oponente de John Cena en WrestleMania

Randy Orton : 1/1

: 1/1 Cody Rhodes : 2/1

: 2/1 CM Punk : 7/1

: 7/1 Roman Reigns : 9/1

: 9/1 The Rock : 9/1

: 9/1 Bautista : 10/1

: 10/1 Gunther : 12/1

: 12/1 Kurt Angle : 16/1

: 16/1 Bron Breaker : 20/1

: 20/1 AJ Styles : 35/1

: 35/1 Stone Cold : 40/1

: 40/1 Edge : 50/1

: 50/1 The Undertaker : 50/1

: 50/1 Triple H : 50/1

: 50/1 Ric Flair: 100/1

¿Será el combate de John Cena en WrestleMania por un título mundial?

Sí : -180 (5/9)

: -180 (5/9) No: +140 (7/5)

¿Llegará John Cena a los últimos 4 del Royal Rumble?

Sí : -300 (1/3)

: -300 (1/3) No: +200 (2/1)

¿Ganará John Cena el Royal Rumble?

Sí : +250 (5/2)

: +250 (5/2) No: -400 (1/4)

Según lo que apuntan estos datos, el rival más probable de John Cena en WrestleMania 41 es Randy Orton. Asimismo, esa lucha del líder de la Cenation en «The Showcase of the Immortals» sería por un campeonato del mundo. ¿Cena vs. Orton una última vez por el Campeonato Indiscutible o el Campeonato Mundial de Peso Pesado? Además, el veterano sería uno de los últimos cuatro supervivientes en el Royal Rumble de 2025 pero no sería el ganador. ¿Qué opinas de estos momios?