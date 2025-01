Los mentores de Oba Femi en WWE: «Entrará al Salón de la Fama»

Cuando se tiene a un talento como WWE con Oba Femi se debe de cuidar mucho su camino para que alcance todo su potencial y termine siendo una completa estrella de la lucha libre. Sin duda lo están haciendo, el actual Campeón NXT no ha dejado de dar pasos acertados desde su debut, no solo por la programación que le han dado sino por cómo ha aprovechado cada oportunidad que ha tenido.

► Los mentores de Oba Femi

Ahora, ¿quiénes están influenciándolo en la actualidad? El oriundo de Lagos, Nigeria, de 26 años lo explica en The Masked Man Show with David Shoemaker and Kazeem Famuyide:

«El que más impacto tuvo en mí, diría que fue el coach (Matt) Bloom porque es el acceso más directo que tengo. También es un compañero hombre grande y trabajó el estilo de los hombres grandes, así que me ha transmitido mucho conocimiento en ese campo. He trabajado mucho con Ivar. Tuve el privilegio de luchar contra Ivar también, lo cual fue una de mis mejores luchas. Ivar viene seguido y se mete al ring con nosotros. Lo ayudamos a prepararse para su regreso después de estar fuera por algunos meses. Por supuesto, Shawn (Michaels), el gran jefe. Ellos son los que han jugado un papel importante en mi desarrollo».

Cuando se le preguntó sobre Ivar enseñando una clase para hombres grandes en el Centro de Rendimiento: «Ivar es fenomenal. Es un gran maestro. El hecho de que no trabaje siempre como hombre grande no significa que nunca haya trabajado como tal. Como sabemos, Ivar es un hombre grande. Su atractivo actual es que es un hombre grande con atletismo. En el pasado, en sus 20 años en la lucha libre, definitivamente trabajó como hombre grande. Aunque tal vez no lo haya hecho tanto, su conocimiento infinito es suficiente para enseñarnos a los más jóvenes. Es increíble. Viene, se mete al ring con nosotros, nos entrena y nos observa luchar. Hay ciertas maneras en que un hombre grande debe vender (los movimientos) y movimientos que un hombre grande no haría. Un hombre grande no hace un arm drag. Ningún hombre grande hace un hurricanrana. Simplemente refuerza esos buenos hábitos de los hombres grandes: vender fuerte y mantenerse de pie. Es mucho trabajo. A veces, cuando recibes ciertos movimientos, tienes que levantarte de inmediato porque ese es el estilo. No importa lo cansado que estés, tienes que levantarte; esa es la forma del hombre grande. Ivar tiene tanto conocimiento y experiencia. Tengo suerte de estar bajo su árbol de aprendizaje«.

► Booker T sobre Oba Femi

Por otro lado, el miembro del Salón de la Fama Booker T prevé en Hall of Fame que Oba Femi va a conquistar el negocio:

«Oba, ha logrado tanto tan rápido en su carrera. Parece uno de esos tipos que va a tener una carrera de Salón de la Fama, y parece que lo va a lograr en unos diez años [se ríe], hablo en serio. Hay algo con estos chicos del programa NIL, lo aprenden tan rápido. Están llegando, aprendiendo televisión. Están aprendiendo cómo salir a performar. Luego traen una gran autenticidad al juego al mismo tiempo. Un gran reconocimiento para este programa NIL y para Triple H y cómo han armado esto. Te juro que está dando frutos. Está funcionando, y un tipo como Femi, definitivamente creo que va a conquistar este negocio.»