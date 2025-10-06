¿Los mejores habladores de la historia de la lucha?

Hablemos de habladores, de promos, de micrófonos, de segmentos… En esos momentos, ¿quiénes son y han sido los más grandes de la lucha libre profesional? Como ocurre con todo, porque el negocio de las doce cuerdas es también un arte, no solo un deporte y un entretenimiento, hay tantas respuestas como fanáticos. En esta ocasión, conocemos la del icónico ex-luchador y ex-mánager Dutch Mantell.

► ¿Los mejores habladores?

“Yo incluiría a Dusty Rhodes, The Rock, Rody Piper… y un tipo que mucha gente no conoce, pero que era excelente hablando: Dream Machine de Memphis. Podía hablar cinco minutos más y siempre era entretenido.” “Jerry Lawler era bueno, pero muchas veces le faltaba personalidad o profundidad comparado con Dream Machine, Dusty, The Rock o Piper. Nunca lo veías realmente enojado en una entrevista.” “Terry Funk nunca hacía la misma entrevista dos veces. Era divertido no solo en el ring, sino también en las entrevistas, y era un placer viajar con él, darle un trago y dejarlo hablar sobre cualquier tema.”

“Ric Flair era repetitivo en sus promos, pero hizo muchos combates de 60 minutos, lo que no es nada fácil.”

“Randy Savage, Jake Roberts, Jim Cornette, Superstar Billy Graham, Shane Douglas… todos eran grandes hablando. Shane tenía voz, entrega y forma inteligente de comunicar su punto.” “CM Punk en los tiempos modernos es de los mejores promos que hay. Jake Roberts transmitía locura; Cornette practicaba mucho sus promos, grabándose mientras manejaba para perfeccionarlas.” “En los días de los territorios, no llevabas al público al edificio, los convencías con tus promos. Un buen promo hacía que la gente quisiera ver el show completo, y podías ver cómo se construía la emoción desde la semifinal hasta el evento principal.” “En los territorios, podías tomar cinco combates y ya imaginar el evento principal que saldría de ahí. Muchos shows tenían tres o cinco eventos principales, y cada uno podía haber encabezado la cartelera. Eso motivaba a los fans y les daba la sensación de estar viendo algo importante.”