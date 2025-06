Los mejores equipos de siempre a juicio de JBL

John «Bradshaw» Layfield revela su listado de los mejores equipos de la historia de la lucha libre. Es interesante apuntar que deja sin mencionar a The Usos, Demolition o The New Day. También que no se enfoca únicamente en la WWE, aunque todas las que señala pasaron por esta empresa, pero no todos encontraron en ella sus mejores tiempos.

► Los mejores equipos de siempre

Atendamos a las palabras del veterano JBL en Something to Wrestle With:

“El Monte Rushmore. Si hablamos de los cuatro más grandes, creo que The Dudley Boyz están en ese top cuatro. No tengo ninguna duda en mi mente: por su longevidad, por lo que han logrado, por todos los títulos que han ganado. Puedes hacer un argumento legítimo de que son los mejores de todos los tiempos.

Y no creo que nadie, en los años 90 después de los Road Warriors, pensara que alguien podría siquiera estar al nivel de los Road Warriors. Y tal vez no lo estén. Eso es algo subjetivo, pero creo que están ahí arriba con los grandes equipos, especialmente los grandes equipos de hermanos.

Creo que Booker y Stevie obviamente deben estar en esa lista.

Y otros grandes equipos de esa era como Edge y Christian, los Hardys, y creo que los Steiners. La gente que no vio a los Steiners a principios de los 90… ellos dominaban el mundo de la lucha libre. Eran así de buenos…