Los mayores ganadores y perdedores de UFC 319

Con la conclusión del UFC 319, tenemos un nuevo campeón de peso mediano y un contendiente consolidado en la división de peso pluma.

En el evento principal, vimos a Khamzat Chimaev diezmar a Dricus Du Plessis durante los cinco asaltos, en una de las actuaciones más dominantes en la historia de la UFC.

La división de peso pluma ahora tiene un nuevo contendiente estrella, y su nombre es Lerone «El Milagro» Murphy. Con un impresionante nocaut con codazo giratorio sobre Aaron Pico. El evento tuvo finales memorables y corredores veteranos corriendo el reloj.

► Los mayores ganadores del UFC 319

Khamzat Chimaev: Casi parecía que la victoria de Khamzat en el título era inevitable, con su increíble lucha y fuerza. Chimaev dominó a Du Plessis durante toda su pelea por el título, ganando por decisión unánime, y ofreció una actuación que sin duda pasará a la historia de la UFC como una de las más dominantes.

Lerone Murphy – Murphy casi comenzaba a sentirse como el hombre olvidado de las 145 libras, con su nombre realmente sin ser mencionado en la imagen del título, a pesar de estar invicto en su carrera de MMA. Otro problema con Murphy fue su falta de finalizaciones dentro de la UFC, siendo su última final en 2021. Pero tras su increíble final con codazo giratorio, Murphy se ha consolidado como el principal contendiente en el peso pluma, y Dana White prácticamente lo confirmó como el siguiente en la lista.

Tim Elliott – Tim Elliott llegó a la UFC 319 como un claro perdedor contra Kai Asakura, pero nunca dejó que eso lo afectara. Elliott sometió a Asakura con un desagradable estrangulamiento de guillotina hacia el final del segundo asalto, recordándole a los fanáticos de las MMA que aún no ha terminado en el nivel más alto de las MMA.

► Los mayores perdedores de UFC 319

División de peso mediano: Sin duda, era lo mejor para la división de peso mediano que Du Plessis venciera a Chimaev. El ruso parece imbatible desde que se unió a la UFC, y se necesitará un esfuerzo extremadamente valiente para destronar al campeón.

Aaron Pico: Aaron Pico llegó a la UFC con mucha expectativa, proveniente de la PFL, como uno de los prospectos más prometedores. Desafortunadamente para Pico, su debut no pudo haber sido peor, ya que fue brutalmente noqueado en el primer asalto por Murphy con un final espectacular. Antes de la pelea, Pico se enfrentaba al actual campeón, Alexander Volkanovski, y ahora tendrá que esforzarse para conseguir una pelea por el título.

Geoff Neal: Geoff Neal sufrió un devastador nocaut con codazo giratorio de Carlos Prates. Si bien perder contra Prates no es algo de lo que avergonzarse, Neal se encuentra en esta lista porque, a lo largo de su carrera, nunca ha logrado una gran victoria que lo coloque en la pelea por el título en las 170 libras. Esta derrota contra Prates es otro revés enorme, y si Neal quiere tener alguna oportunidad de pelear por el oro en peso wélter, necesitará una racha de victorias arrolladoras.