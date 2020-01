Los luchadores de WWE sin marca concreta a día de hoy

La separación de marcas actual en WWE aún queda lejos de asemejarse a la trazada en 2002 y que coincidió con el inicio de la «Ruthless Agression Era», perdurando hasta 2011. Porque obviando que el último Draft se dio hace apenas dos meses, la sensación de poca consistencia en cuanto a un cisma real entre elencos queda patente con el ejemplo de Matt Hardy, cuando hace un par de días el Imperio McMahon volvió a listarlo como miembro de SmackDown. Un movimiento que el propio veterano explicó vía Twitter, argumentando que pese a sus últimas implicaciones en Raw, nunca llegó a formar parte oficialmente del show rojo.

Una evidencia pues de lo señalado: WWE y su inconsistencia creativa perjudican a ese pretendido sentimiento de marca que quiso venderse durante la guerra Raw vs. SmackDown vs. NXT camino a Survivor Series 2019. Y mientras tanto, les recuerdo que hay un total de 14 Superestrellas no asignadas a un show concreto. He aquí la lista.

► Los luchadores de WWE sin marca

Debido a sus estatus de veteranos/leyendas, para ellos WWE es ancha cual Castilla. Lógico que sin previsiones de que vuelvan a competir a tiempo completo, una militancia en Raw o SmackDown resulte absurda. Aunque nadie descarta que Cena tenga una última etapa y consiga superar el récord de los 16 campeonatos mundiales de Ric Flair. El pasado mes se dijo que McMahonlandia tiene grandes planes para «The Champ» en WrestleMania 36.

Sus pocas apariciones en McMahonlandia se dieron tanto en Raw como en SmackDown, y por ahora, su futuro es una incógnita, pese a que hay rumores de que participe en el próximo Rumble varonil y le cueste la victoria a Brock Lesnar.

Bajo contratos poco comunes en WWE, los puertorriqueños llevan sin aparecer sobre las pantallas de la empresa desde el Kickoff de Survivor Series 2018. Lo último que supimos de ellos tuvo que ver con una suspensión a Primo.

A causa de sus lesiones, estas siete Superestrellas no formaron parte del WWE Draft. Veremos si una vez recuperadas siguen ligadas a las marcas a las que pertenecían antes de sufrir sus percances o si por el contrario hay algún movimiento.