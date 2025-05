El miembro del Salón de la Fama de WWE Bully Ray expresa su preocupación por la falta de buenos villanos en la lucha libre profesional actual; al mismo tiempo, elogia a Logan Paul. Lo hace curiosamente siendo él mismo uno de los entrenadores del programa WWE LFG, donde la compañía prepara a algunas de sus próximas Superestrellas.

Atendamos a las recientes declaraciones del veterano en Busted Open Radio:

«En realidad, es una conversación de mayor escala dentro de toda la lucha libre profesional – y es algo que me desanima mucho – que ya no existen verdaderos y auténticos rudos que entiendan cuál es su trabajo. Pero en cuanto a rudos que generen verdadero ‘heat’ (odio) a partir de las historias que se cuentan… no. Es como si solo conectaran al villano que necesitan en el momento y ya.

¿En cuanto a si los tiempos están cambiando? ¿Ya cambiaron? ¿El negocio es tan distinto ahora? ¿Hasta el punto de que ya no tenemos uno de los pilares fundamentales que este negocio necesita? ¿Dónde están todos los rudos? Es porque la mayoría de los luchadores hoy en día le tienen miedo al ‘heat’; al verdadero ‘heat’.

No hay ni una sola cosa que quiera hacer que te saque una sonrisa, ni una palabra dicha, ni una acción realizada que provoque una emoción de alegría. Amamos a Cody; lo abuchearon en el estadio por un tipo al que amamos durante veinticinco años aún más. Al final del día, incluso la gente que grita ‘¡Cena apesta!’ ama a John Cena.

The Dudley Boyz como ejemplo: no había nada entretenido en los Dudleyz [como rudos]. Salíamos ahí a decir y hacer las cosas más horribles, desagradables y viles que uno pudiera decir o hacer. Y se las hacíamos a los babyfaces más queridos: Sandman, Tommy Dreamer, New Jack.»