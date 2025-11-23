Los Lucha Brothers se reencuentran y enfrentarán a Dominik Mysterio y al Grande Americano

Dominik Mysterio y el Grande Americano volvieron a salir con la mano en alto en AAA, aprovechando los constantes desacuerdos entre Dragón Lee y el Hijo del Vikingo. Pero pese a esa victoria, ya tienen nuevos rivales: Los Lucha Brothers.

La lucha estuvo marcada por discusiones, relevos arrebatados y fallas que terminaron afectando directamente a los técnicos. Al final, un 619 de Dominik seguido del cabezazo reforzado del Grande Americano cerró el combate y dejó a Dragón Lee sin oportunidad de recuperarse.

► Penta y Fénix irrumpen con un mensaje directo

Lo más importante ocurrió después del combate. Mientras Dominik Mysterio aseguraba que “nadie está a nuestro nivel”, las pantallas del recinto se encendieron con la aparición de Penta y Fénix. Los Lucha Brothers afirmaron que tanto Dominik como el Grande Americano “no son más que una burla” y los desafiaron públicamente a una lucha en Guerra de Titanes, el próximo 20 de diciembre.

La respuesta fue inmediata: Dominik y el Grande Americano aceptaron el reto sin dudar, dejando encaminado un duelo que promete convertirse en uno de los encuentros más esperados de la cartelera.

Dominik Mysterio y El Grande Americano aceptan el reto de los Lucha Brothers: 20 de diciembre, #GuerraDeTitanes#AlianzasAAA 💫 desde CDMX pic.twitter.com/QSPAPk50HI — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) November 23, 2025

► ¿Qué viene para Guerra de Titanes?

Con la confirmación del reto, AAA suma un choque de alto calibre al evento. Los Lucha Brothers regresarán como una de las duplas más influyentes de la lucha libre mundial, mientras que Dominik Mysterio y el Grande Americano llegan con el impulso de su victoria y la convicción de demostrar su supremacía.